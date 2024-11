La ANPA de la Galiña Azul de Esteiro demanda mejoras para las trabajadoras

“Que as persoas coas que quedan as nosas fillas e fillos son importantes non é algo que se dubide, e que deixamos nas suas mas as quen máis queremos, tampouco. Por isto, como ANPA (...) queremos facer pública a situación que se está a vivir dentro desta escola, aínda que seguro sexa compartida por outras a nivel galego”. Así comienza la misiva que las familias del alumnado de la Escola Infantil Galiña Azul de Esteiro remitieron a la Consellería de Política Social.



Poniendo el valor la labor de las trabajadoras del centro y el esfuerzo que están realizando “para que os maís pequenos e pequenas non perciban o empeoramento das súas condicións laborais”, desde la ANPA se pide que “as Galiñas Azuis sigan a ser referentes a nivel pedagóxico do ensino público galego da etapa 0-3”, cosa que consideran que no está sucediendo al verse recortadas las dos horas de “atención indirecta ás crianzas” o el hecho de que “semelle que haxa que pedir esmola para que poñan material escolar con un alto uso” o “se cubra a formación a nivel profesional”.



Las familias exponen que “a Consellería debe atender as peticións” para conseguir un ambiente en el que “as condicións laborais favorezan a atención individualizada que as crianzas merecen”