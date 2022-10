Andrea Tomé saca su libro más paranormal

El día 26 salió a la venta “Esos monstruos a los que amamos”, un libro juvenil de temática paranormal escrito por la ferrolana Andrea Tomé. Se trata de una obra publicada por la editorial VR Europa y encuadrada en el sello VRYA, que se dedica a las novelas para jóvenes y adultos y éxitos de crítica internacional.



La autora empezó a escribir cuando iba al colegio, gracias a un concurso anual de cuentos en gallego al que era obligatorio participar desde 1º de Primaria. Aunque en su familia siempre han sido lectores, fue a partir de este momento que Tomé comenzó a ser consciente del placer que le otorgaba esta actividad.



“Yo creo que los escritores somos lectores frustrados que queremos leer algo en concreto y no lo encontramos, entonces lo tenemos que escribir nosotros”, explica Tomé en referencia al aspecto que más le gusta de escribir, es decir, la propia capacidad de creación de una historia inexistente hasta el momento.



Argumento



Ambientado en los Estados Unidos de los años 90, el libro sigue la historia de dos personajes principales. En primer lugar, la de Cass, una chica española que se mudó a EEUU con su madre cuando era más pequeña. Ella quiere ir desde California, que es donde vive, a Texas, para visitar a una amiga que tiene un problema. No obstante, los padres de la protagonista no consideran que la amistad sea una buena influencia para su hija, por lo que no le dejan realizar el viaje que desea.



Por otro lado está Henry, un personaje que guarda un secreto para el final y que también quiere ir a Texas por sus propios motivos. Cuando Cass se entera de esta intención, lo convence de realizar un “roadtrip” juntos sin que sus padres lo sepan.



Trayectoria



“Tenía muchas ganas de escribir una novela sobre viajes en carretera desde hacía tiempo y también de meterme un poco en lo paranormal, porque todas las que había escrito antes eran históricas o contemporáneas y quería tener un reto”, declara Tomé.



Desde que escribió su primera obra en 2014, “Corazón de mariposa”, que contó además con una edición en catalán y obtuvo la segunda edición del Premio Literario La Caixa-Plataforma de Literatura Juvenil, la autora se ha mantenido constante en su producción literaria.



De hecho, durante este año ha estado bastante ocupada, ya que en abril sacó a la venta otra novela juvenil, en este caso comedia romántica ambientada en la ciudad del amor francesa, que se titula “Lo que permanece” y fue publicada por Nocturna Ediciones. La autora evita dar adelantos sobre sus próximos libros, aunque lo que sí asegura es que sus lectores tendrán disponible una nueva obra el año que viene.