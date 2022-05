Ana Novo: “A pacientes de párkinson los hemos puesto a correr en una cinta de marcha”

Ana Novo es fisioterapeuta especializada en neurorehabilitación en la clínica Neuraxis. En este centro estrenaron a finales de abril un dispositivo de descarga de peso, Ergo Trainer, complementario de los tratamientos de recuperación y que, en estas primeras semanas, está teniendo una gran aceptación entre los profesionales y entre los pacientes.





¿Es el primer Ergo Trainer que se utiliza en Galicia?

Es el primero de Galicia y el cuarto de España. Es un dispositivo de carga parcial de peso que lo que hace es suspender parte del peso de la persona con el objetivo de facilitar la rehabilitación, la recuperación, por ejemplo después de haber tenido un ictus o en caso de que tengas dificultades para moverte de forma general. Tiene algo diferencial con relación a otros dispositivos, que es el hecho de que no tiene una sujeción en los pies, por ejemplo, y eso implica que el movimiento es más libre, que la persona puede moverse sin estar, digamos, encajonada dentro de lo que le permite la máquina.





¿Esto tiene beneficios en la rehabilitación?

El dispositivo permite de forma rápida y relativamente sencilla para un terapeuta entrenado descargar parte del peso corporal y por tanto entrenar a una mayor intensidad. Es decir, una persona que tiene un ictus, a la semana, en condiciones normales, no puede ponerse de pie y a veces ni siquiera sentarse. Lo que hace el Ergo Trainer es descargar parte del peso con un arnés y ahí tú puedes empezar a trabajar de forma precoz en posiciones que son más complicadas o más retantes. En casos de personas que estén en un proceso de recuperación también permite que sea mucho más seguro, que haya un riesgo cero de caídas, porque en realidad si tú te tropezases, te fueses a caer, el dispositivo lo que hace es suspenderte, mantenerte.





Pone el ictus como ejemplo, ¿qué otros pacientes se pueden beneficiar?

Pueden beneficiarse enfermedades degenerativas también, como párkinson, esclerosis múltiple, ELA... o personas que sin tener un diagnóstico de enfermedad neurológica empiezan a tener dificultades al caminar, como que se acorten los pasos, que empiecen a necesitar usar un bastón o que se tropiecen mucho. También en casos de lesión medular o, con distintos tamaños del arnés, en niños con parálisis cerebral, que tienen espina bífida o con síndromes genéticos o metabólicos.





¿Quién indica el uso de Ergo Trainer? ¿Lo puede solicitar directamente el paciente?

Somos un centro privado, trabajamos directamente con demanda de los pacientes. De forma ordinaria se hace una valoración inicial, por parte del responsable del área que se considera oportuna –en este caso de fisioterapia o de terapia ocupacional– y a partir de ahí, en función del objetivo que tiene la persona y de las dificultades que presenta, bien después de un daño a nivel neurológico o bien por un deterioro propio de la edad, lo que hacemos es ver cómo podemos ayudarla, cómo podemos trabajar dentro del centro en sesiones a una intensidad lo más alta posible y después se dan una serie de recomendaciones para el domicilio para poder tener una vida lo más activa posible. Eso, con o sin dispositivo, es decir, no necesita una prescripción médica como tal, el profesional correspondiente lo valora cuando haya un objetivo terapéutico.





¿Qué balance hacen de estas primeras semanas utilizándolo?

Es una herramienta complementaria que es fantástica en muchísimos casos porque nos permite trabajar a una intensidad mucho más alta y por tanto optimizar los tiempos de recuperación y también poder exigir más a muchos pacientes. Por ejemplo, si yo tengo una persona con esclerosis múltiple que tiene muchas dificultades para mover una pierna, descargo parte de su peso y a lo mejor con esa persona puedo trabajar sentadillas porque lo que hace el dispositivo es descargar todo el tiempo la misma cantidad de peso corporal, tanto de pie como cuando está abajo. Otro ejemplo, a pacientes que tienen párkinson los hemos puesto a correr en la cinta de marcha, algo que algunos no hacían desde hace años. El objetivo no es que vayan a volver a correr sino que puedan caminar mejor. Estamos muy contentos, la verdad, con la respuesta por parte de los pacientes, incluso en algunos casos en los que no valorábamos demasiado el uso pero los pacientes nos lo demandaban, nos ha sorprendido. Pero es una herramienta, en todo caso, complementaria al trabajo, que tiene sentido dentro de un tratamiento.