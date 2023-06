Altas temperaturas y playas aún sin socorristas, que no cubrirán las plazas en Ferrol

El problema del servicio de socorrismo que se sucede en los últimos años parecía haberse solventado esta temporada con la presentación de 65 solicitudes para las 60 plazas ofertadas. Sin embargo, tras la eliminación de una de ellas por no cumplir los requisitos y ser llamados a las pruebas prácticas –una vez valorada la fase de concurso– un total de 64 profesionales, tan solo 57 se personaron en Caranza para realizar el examen de piscina.

Así las cosas, un año más quedarán sin cubrir, al menos al principio de temporada, el total de los puestos que se sacan desde el Concello para prestar este servicio, que es municipal.

De las 57 personas que concurrieron a las pruebas, ocho de ellas no superaron la calificación de 5, si bien al haber plazas suficientes podrán ser contratados, ya que su capacidad queda demostrada con la titulación oportuna y la inscripción, requisito indispensable, en el registro de la Xunta de Galicia, con el pertinente curso acreditado.

El lunes todavía será jornada de pruebas, ya que se realizan los exámenes teóricos para la plaza de coordinador de playas y las nueve de coordinador de casetas, una para cada uno de lo arenales que cuenta con servicio de salvamento y socorrismo –Caranza, Doniños, A Fragata (Covas), Esmelle, San Xurxo, A Graña, Penencia, Ponzos y Santa Comba–.

Estos últimos realizarán también servicio de socorrismo en playa, a diferencia del coordinador general de todos los arenales.

Los aspirantes están convocados a las 11.00 horas del lunes en el Concello para las pruebas de jefe de caseta, mientras que a las 13.00 horas tendrá lugar el examen para coordinador de playas.

En el primer caso, realizarán una prueba téorico-práctica escrita, relacionada con las funciones propias del puesto y se evaluarán las aptitudes y actitudes de los candidatos. Serán 20 preguntas tipo test y cuatro supuestos prácticos. En el caso del puesto de coordinador de casetas, los contenidos de la prueba versarán sobre módulos formativos como prevención de accidentes en espacios acuáticos, rescate de accidentados, socorrismo en espacios acuáticos naturales, etc.

Habrá nueve coordinadores de caseta y un coordinador de playas, que planificará horarios y turnos, entre otras labores relativas a los socorristas.

Una vez valoradas estas pruebas, comenzará el procedimiento administrativo de contratación del personal, que podrá demorarse unos días, aunque el objetivo del ejecutivo local es que se agilice lo máximo posible para poder prestar el servicio, si se puede, en la próxima semana toda vez que el periodo oficial comenzó a contar el día 15, según las bases del concurso. Será entonces cuando puedan ondear, además, las Banderas Azules otorgadas a las playas de Covas, Doniños, Esmelle , San Xurxo y Caranza.

Para completar el número de socorristas deseado, fijado en 60, el nuevo gobierno, que se encontró con el proceso en marcha, analizará las posibilidades, pudiendo contar con alguna subvención de la Xunta para contrataciones de socorristas, posteriormente al inicio de temporada