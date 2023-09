Alexandre Peres | “O refraneiro confirma que os estereotipos non eran só unha imaxe literaria”

O escritor ferrolterrán Alexandre Peres, profesor na Facultade de Filoloxía da UDC, falará hoxe en Medulio sobre o tema no que baseou a súa tese doutoral. Coa súa investigación comprobou que “había unha imaxe previa de odio e descoñecemento que despois, coa emigración a Castela, foi mudando para dar paso á parodia e á caricaturización”.

Esa imaxe das primeiras migracións era unha derivada da situación política?



Todo está moi vinculado ás relacións que hai entre grupos, ás relacións económicas, políticas e sociais. Na Idade Media, até o século XIII, Galiza era un reino poderoso, pero entón os reis de Castela pasan a tomar o control e comezamos a ver un pequeno declive. Empézase a crear un discurso de superioridade política e tamén cultural, social e lingüística. E iso vaise acentuando no tempo do reinado dos Reis Católicos, porque hai unha confrontación bélica na que Galicia ten un papel destacado no bando contrario. Principia así un proceso de demonización dos galegos, ao principio, loxicamente, non dos galegos como pobo, senón contra os nobres, pero por extensión acaba afectando a todo o reino. Unha vez que Galiza está “domada”, como dicían eles, os galegos deixan de ser unha ameaza para ser un grupo inmigrante na Meseta. Alí había galegos que tiñan moito diñeiro, aristócratas, pero tamén moita xente que emigraba por causas económicas. O estereotipo faise, máis que sobre o real, sobre o que facía graza.

Esa imaxe cando se transforma en caricatura?



A finais do XV hai unha rivalidade, un odio, que aínda se arrastra porque os estereotipos non son construcións que varíen rapidamente; transmítense de xeración en xeración e son procesos lentos. Durante o XVI vai habendo unha modulación, os estereotipos van cambiando desde aquel inimigo e salvaxe a e ser unha especie de lacaio que aínda é salvaxe e bárbaro. A finais dese século xa está bastante asentada esa caricaturización, e sabémolo porque comeza a haber chistes sobre galegos.

Foi difícil atopar referencias escritas?



Non. Eu aquí son un elo máis e hai moitos estudos que se levan facendo desde hai máis de cen anos sobre isto. Intentei darlle unha dimensión un pouco distinta, comparándoo co que pasaba noutras partes no mundo para ver eses cambios. Moitos autores dubidaban de se isto era máis unha imaxe unicamente literaria que real. Pero é aí onde entra en xogo o refraneiro, que o que fai é dármonos a visión do pobo. Temos sorte porque en Castela a partir do século XV xa temos refraneiros (Seniloquium no XV ou Gonzalo Korreas e Hernán Núñez no XVI), nos que xa aparecen referencias a grupos humanos. Por exemplo, os que saen moi mal parados son os xudeos e os musulmáns (chamados mouros) e, entre estes, xa empezamos a estar nós. No XVI, de todos os pobos que non son nin xudeus nin mouriscos na Península Ibérica somos os peor tratados no refraneiro castelán, e no XVII aínda é peor. Iso permítenos saber que non era unicamente unha imaxe literaria e que esta estaba formada en base a un estereotipo real sobre o que a xente maioritariamente pensaba dos galegos.

O libro chega até o XVII, mais a RAE, por exemplo, aínda recolle algunhas “cualidades” dos galegos. Os estereotipos perduran?



Hai un fío condutor. Sempre existirán “imaxes” doutros grupos e, como os estereotipos son moi difíciles de derrubar e de cambiar, foise mantendo bastante fiel, cada vez con máis matices, pero hai un pouso que é negativo, ás veces moito. Vemos hoxe como todavía se di “No seas gallego” ou “No te hagas el gallego”, cando un non quere dar unha resposta directa. Hai declaracións de Paco León ou de Pedro Almodóvar de non hai moito tempo nesa liña. Evidentemente, está máis suavizado e non estamos naquela época (no século XVIII tívose que lexislar para impedir o maltrato físico contra os galegos), pero ese pouso perdura desde entón.