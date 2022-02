Alberto Chan: “En la bolsa hay una máxima que dice, compra aquellas firmas que echando un vistazo mejoren la vida de la gente”

Trader y asesor financiero





El inversor profesional y asesor financiero ferrolano Alberto Chan advierte de que se está preparando una “tormenta perfecta” en el sector bursátil que podría desencadenar una nueva crisis similar a la del 2008. Una combinación de alta inflación y estancamiento de la economía que comenzaría a partir del próximo mes. Ante esta coyuntura, el especialista prepara un evento en Madrid en marzo en el que analizará las claves de este fenómeno, conocido como estanflación, y cómo se puede aprovechar la caída para invertir.





¿Cómo ha cambiado el panorama económico en los últimos años?

La verdad es que ha cambiado bastante desde el punto de vista de que el trabajo ahora cada vez se va a descentralizar más. La idea de trabajar desde casa con un ordenador antes de la pandemia ya era una realidad, pero era un porcentaje muy pequeño. La pandemia forzó a esto y lo que ocurre es que a partir de 2022 o 2023 va a comenzar una cosa llamada Metaverso, que de alguna manera va a llevar a que la gente pase de trabajar desde casa a que literalmente sea una forma de vida. Y esto sí que es la nueva vía de economía digital, el Internet 3.0 que se va a desarrollar bastante ahora.





En 2019 alertó de una gran caída en las bolsas internacionales ¿Es esta situación similar?

El tema de la caída en bolsa de 2020, que fue prácticamente del 20 de febrero al 20 de marzo, cuando se dio el mínimo del año, fue un crack prácticamente; la mayor caída de la historia, que alcanzó el 40% y en Wall Street un 25%. En 2019 realicé un par de eventos en los que comentaba que esperábamos que en 2020 se daría una gran caída en los mercados. Se cumplía un ciclo, porque prácticamente hay unas pautas donde el mercado tiende a caer para volver de alguna manera a “resetear” y así volver a crecer. A finales de 2019 no solo aquí, en Wall Street había inversores que habían hecho a través de sus fondos de inversión apuestas por valor de 1.500 millones de dólares contra Wall Street; es decir, que de alguna manera se sabía que de ahí al tercer viernes de marzo las bolsas iban a caer. Qué ocurre ahí: el 20 de marzo, tercer viernes del tercer mes de 2020, es lo que se llama la “Hora Bruja”, cuando las manos fuertes del mercado pueden cerrar todas sus posiciones que han abierto antes y abrir otras nuevas, y por eso el 20 fue el mínimo de las bolsas; y ya en pleno confinamiento, fue cuando se dio en las bolsas la mayor subida de su historia. Se preparó una caída para que volviese a subir, y ahora se está dando una serie de condiciones similares, no por covid pero similares, que puede anticiparnos un gran desplome en los mercados este año otra vez.





¿Cuáles son las claves y factores de esta nueva crisis económica y en qué nos puede afectar?

Lo primero de todo es el entorno general. Tenemos una inflación altísima, de un 7% y lo normal es que sea de un 1,5 o 2% al cabo del año. Este año se ha disparado a un siete por factores como que se pararon los abastecimientos, la falta de microchips en muchas tecnologías, etcétera. Por ejemplo, Apple en noviembre iba a fabricar 110 millones de iPhones y fabricó 100, diez menos... Es la unidad de decir que incluso las grandes empresas tienen problemas de abastecimientos. Esto ha provocado que al reducirse la oferta se disparen los precios, lo que supone que el ahorro tenga que ir más hacia las cosas básicas. ¿En qué se traduce esto? Pues en que los bancos centrales, aquí en Europa y en la Reserva Federal americana, digan que “como la inflación se me suba más de un 2 o 2,5%, yo tengo que intervenir para evitar problemas como que se suba a un diez y la gente se empobrezca”. Aquí se está creando una tormenta peligrosa; al contrario que en la crisis de 2008, ahora el problema es que se salió del covid metiendo los bancos demasiado dinero en la economía, lo que ha provocado que se dispare la inflación. Y así, los bancos tienen que poner más caro el dinero para que la gente no pida más préstamos. El problema es que eso no es peligroso siempre que la economía te esté tirando, pero eso no está sucediendo. Y claro, si la economía no tira y asfixias a la gente, lo más probable es que la gente deje de gastar. Al pasar eso puedes hacer que la economía se contraiga y entres en una recesión como la del 2008 pero con inflación alta. Y esa mezcla peligrosísima se llama estanflación. Y es una de las cosas que le puede pasar a la economía. Estadísticamente siempre que se suben los tipos de interés las bolsas tienden a caer los primeros tres o seis meses y una caída de más del 10 o 15% siempre afecta a la economía. Ahora bien, esa caída puede ser violenta pero rápida. Se puede dar que la gente, al no gastar, provoque que la inflación baje de golpe y eso lleve a que la subida en los tipos de interés, que se dará poco a poco con el paso de los meses, a finales de año, con la caída en la inflación, vuelvan para atrás.





¿Y qué puede hacer la gente ante esta nueva crisis económica?

En este caso, en el evento que hago en Madrid, una de las claves fundamentales que explico es cómo ganar a la baja. ¿Cuál es el movimiento más habitual cuando ocurre una crisis? Las bolsas caen. Ahí lo que la mayor parte de la gente hace es o comerse la caída o vender antes y quedarse fuera, aunque no la aprovecha. Esto se trata, por tanto, de cómo aprovechar la caída en bolsa, donde se gana más rápido y el mecanismo es similar a ganar cuando sube. La segunda es saber detectar, una vez vino la caída, aquellas empresas para volver a comprarlas. De alguna manera es sentido común, pero también hay que aprenderlo. Pongamos de ejemplo a Ford, para no irnos a una empresa desconocida, que estaba valiendo siete euros en marzo de 2020 y ahora está a 30. Es decir, el que metió ahí sus inversiones las ha multiplicado por seis. Y estamos hablando de grandes compañías como Microsoft, McDonalds, Apple… que han subido un 200 o 300% su valor en apenas dos años. En la bolsa hay una máxima que dice “compra aquellas compañías que, echando un vistazo, mejoren la vida a la gente”, ese tipo de servicios que hace veinte años no existían, como llamar por un iPhone o iniciar Windows, coger un Uber… Son las empresas que miramos en bolsa y las que más suben. ¿Ahora mismo qué empresas pueden ser las más potentes? Pues Meta, el antiguo Facebook, que ha cambiado su nombre por el tema del Metaverso y nos da una idea de la importancia de este concepto. Todas las empresas que empiezan a invertir en este tema van a ser realmente las joyas de la corona.