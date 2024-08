“Ahora mismo creo que es absurdo que siga habiendo tres cofradías; tenemos que aunar esfuerzos”

Gustavo Chacartegui –Ferrol, 1977– es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de Ferrol, una entidad que ha tenido que sortear mil obstáculos pero que sigue en pie, pese a que hubo quien le puso la fecha de finiquito.

Sobre la crisis productiva que atraviesa la ría desde hace ya varios años, ¿hay alguna novedad?

Este problema lo tenemos en toda Galicia, no solo en la ría de Ferrol, y pensamos que es consecuencia del cambio climático. Se están produciendo variaciones en muchos de los parámetros y condiciones ambientales y las especies pueden adaptarse o no adaptarse. Habrá que cruzar los dedos para que se adapten. Pero también estamos viendo que, si exceptuamos las riadas, a la zamburiña le han sentado bien estos cambios porque hay mucho recurso. Lo mismo podemos decir de la vieira, pero no a la almeja, al igual que en el resto de Galicia. ¿Llegará a ser lo de antes? Depende de esa adaptación.



Usted vivió la época álgida, años 90 y primeros 2000.

Llevo muchos años vinculado al mar y soy del muelle. Hay una realidad que no podemos negar: la depuración está muy bien; un exceso de contaminación de fecales es letal. Eso también lo vemos en el campo, con el xurro: en su medida, abona; si hay exceso, contaminas la tierra. Aquí en la ría hay factores estructurales que han cambiado las corrientes, alterando una ría tan peculiar como esta, diferente a todas las demás. Y eso, unido a la contaminación microbiológica, ha perjudicado a la ría. Lo que creemos es que esas depuradoras que son una obligación europea no están aportando ciertos nutrientes que son necesarias para el marisco. Se ha convertido en un agua “demasiado” limpia que a la almeja en concreto no le favorece. De hecho hay algo muy curioso: en Aveiro, que es una zona que sufre también la contaminación, está saliendo muchísimo marisco, toneladas, como era antes As Pías. He visto la babosa portuguesa y es exactamente la babosa que teníamos aquí: ¡hasta el color de la concha! Antes había muchísima nécora, mejillón... Ahora va a peor y hay que intentar paliarlo. El objetivo es aprovechar más los recursos, cuidarlos, porque es verdad que antes no se cuidaba casi nada, era casi todo extracción... Y para eso necesitamos vigilancia.

La crisis también los ha llevado a buscar otros recursos a los que antes a lo mejor no se les prestaba tanta atención. ¿Hay la posibilidad de explotar otros que tengan interés comercial para el sector?

Sí, y el ejemplo lo tenemos en el carneiro, que no se valoraba casi nada. No sabemos si dentro de unos años especies que ahora no se explotan se acabarán explotando. Lo que queremos hacer es empezar a incorporar la almeja portuguesa, por ejemplo; cultivarla, criarla... Incluso utilizando lámparas, que es un sistema para engordar la cría. O las algas. Lo que nos favorece es que, al haber escasez en toda Galicia, se paga mejor. Por eso digo que si el problema fuese solamente la ría de Ferrol estaríamos fastidiadísimos, pero es un problema generalizado.

Furtivismo. Esta misma semana, con las mareas vivas, ha habido un operativo. ¿Cómo se combate?

Por ejemplo, estos días bajó un grupo de ocho furtivos donde estaban los profesionales y esquilmaron todo: grande, pequeño, todo para el capacho. Al día siguiente ya no podían faenar ahí porque estaba todo reventado y cambiaron de zona, pero volvieron a aparecer los furtivos... Y lo volvieron a reventar.

¿Y cómo se puede acabar?

No se está haciendo todo lo que se puede hacer. Lo que hay que hacer es aplicar la ley. Hay furtivos que tienen que acabar delante de un juez por reincidente, por delito contra la salud pública... Con multas no se soluciona. El 95% son delincuentes que se aprovechan del mar para esquilmarlo, y saben que no les pasa nada. Y la multa no la pagan. Si la Xunta quiere que el marisqueo no desaparezca, tiene que hacerle entender a la gente que el mar no es un autoservicio, sea profesional, furtivo o deportivo. El sector está mal y hay que cuidarlo para que no empeore.

El furtivo, que en un 95% es un delincuente, debe tener el miedo de verse ante un juez; con una multa no llega

¿Tiene sentido que en este momento haya tres cofradías en la ría?

Somos una ría pequeña. En su día, con los recursos que había, sí podía haber tres cofradías, pero yo ahora mismo creo que es un poco absurdo que las haya. Se están duplicando muchos gastos innecesariamente, somos pocos socios y necesitamos un servicio integral. Soy partidario de que el sector se centralice. Trabajamos muchas más horas de las que nos corresponden para muchas veces poder dar ese servicio. Deberíamos implantar un sistema único que fuese más eficiente, ofreciéndole también rapidez, cantidad y salida al cliente. Y ahí creo que la administración tiene mucho que aportar.

¿La situación económica de su cofradía está saneada?

Cuando cogí la cofradía estaba en quiebra técnica. Nos recomendaron hacer recortes, cerrar la pescadería, despedir trabajadores, prescindir del servicio de reparto... Pero yo no lo veía así. Y, de hecho, no se ha despedido a nadie, sino al contrario. La situación económica ha mejorado a base de pelar, de buscar recursos y alternativas. La idea es que la cofradía siga creciendo: Tenemos proyectos y la suerte de que contamos con la colaboración del Puerto y del Concello. La cofradía, además, ya se ve con otros ojos, como una empresa más.