Agrupaciones de España y Hungría, se dan cita en la cuarta edición del ciclo coral de música sacra

El Concello de Ferrol acogió ayer la presentación de la cuarta edición del Ciclo Coral Internacional de Música Sacra, que organiza el Coro Diapasón en colaboración con la Diócesis de Mondoñedo Ferrol y la Xunta Xeral de Cofradías, Cofradía de Dolores y Cofradía de las Angustias que suele celebrarse como preludio de la Semana Santa.



En el acto de presentación estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey junto con el edil de Cultura, Jose Antonio Ponte Far. También intervinieron el director artístico del Coro Diapasón (organizador de la cita), Juan Brage; el presidente de la cofradía de Dolores, José Ángel Vázquez y el párroco de la concatedral de San Xiao, Antonio Rodríguez Basanta.



Tres conciertos



La cita se desarrollará en las jornadas del 6, 12 y 20 de abril. Así, el programa se abrirá con el Gemma Choir de Hungría este domingo (18.00 horas). Procedente de Cuenca llegará el Coro Cámara Alonso Lobo, que actuará el próximo día 12 (20.00 horas) y cerrará el programa el Coro Diapasón con una actuación en San Xiao el 20 de abril (20.00 horas).



El alcalde agradeció a los participantes su colaboración e implicación para dar forma a la que es la cuarta edición de este certamen. “Temos a Semana Santa máis importante de España e con este ciclo de música sacra a enriquecemos máis”.

José Manuel Rey afirmó también que “a música sacra ten un papel fundamental na liturxia”, y añadió que se caracteriza por “ser un arte universal, que chega a todos, independentemente das súas crezans”, dijo.



Desde el Ayuntamiento recuerdan el fuerte vínculo que tiene la ciudad con la música, con tradiciones como la de las rondallas o las bandas de música que acompañan a la Semana Santa, “que xogan un papel indispensable ao enxalzar sentimentos e emocións ao paso das imaxes, dándolle vida a esta festividade tan significativa”. Así, el regidor añadió que se trata de citas que “son parte integral da nosa identidade como ferroláns... as cancións que escoitaremos están cheas de profundo significado e de espiritualidade”, dijo.



El edil de Cultura, José Antoni Ponte aseveró que se trata de un ciclo “que é un complemento musical que se converteu en imprescindible na Semana Santa, un ciclo de gran calidade musical cun público moi fiel”.



Ponte Far explicó que las novedades de este año llegan de mano del organizador de la cita, el Coro Diapasón. Juan Brage, su director, avanzó que se “estrearán cancións tanto para voces masculinas como femininas”. También destacó la calidad de la cita con presencia del coro húngaro, “que está na élite do mundo coral e ofrecerá un concerto variado”, también ensalzó la calidad del coro de cámara Alonso Lobo, “dirixido por un dos directores de música sacra máis importantes do país.



También tomó la palabra el presidente de la Cofradía de Dolores, José Ángel Vázquez, que puso en valor la celebración de este ciclo.

“Ferrol é Semana Santa e calquera acto que contribúa a potenciala no só é interesante, senón tamén digno de eloxio”.



Por su parte, el párroco de San Xiao, Antonio Basanta, en representación de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, también valoró muy positivamente el desarrollo de esta cita en la concatedral y recordó que “a Igrexa intenta sempre servir á sociedade a través da educación da fe, de Cáritas e tamén a través da cultura con iniciativas como este ciclo de música sacra na concatedral de San Xiao, que é un símbolo histórico artístico de gran valor”.



El acto de presentación de esta cita de la Semana Santa ferrolana finalizó con la invitación de alcalde a toda la sociedad ferrolana a disfrutar de este ciclo “que comeza xa o domingo e permítenos adentrarnos na Semana Santa Ferrolana coa primeira procesión o próximo 13 de abril, Domingo de Ramos”.