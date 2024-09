La agenda otoñal se llena de propuestas para los más mayores de la urbe

La responsable de las políticas sociales en el Ayuntamiento de Ferrol, Rosa Martínez Beceiro, presentó este miércoles las nuevas iniciativas que se pondrán en marcha este otoño desde su área y en colaboración algunas de ellas con la de Turismo, dirigidas a la población de más de sesenta años de la ciudad.



Por alguna de las actividades, como señalaba la responsable municipal, “nos remiten preguntas a diario. Todos quieren saber cuándo se organizan los viajes a San Froilán y As San Lucas, en Mondoñedo, dos propuestas de corte diferente pero que gustan mucho entre los mayores de la ciudad”. La concejala afirmaba que aunque este año se intentó fletar algún autobús más, dado que la demanda suele exceder la oferta, “no se pudo conseguir, pues en Lugo no había posibilidad de reservar comida para un grupo de personas tan numeroso, así que no se pudo ampliar como era nuestra intención”, subrayó.



Así, el Concello pondrá a disposición de los vecinos mayores un total de 115 plazas para poder asistir, de forma totalmente gratuita, a las referidas celebraciones. Unos viajes en los que se invertirán 5.175 euros.

El viaje a Lugo se realizará el próximo sábado 5 de octubre, con salida a las 09.00 horas de la oficina de Correos situada en la plaza de Galicia y con regreso a las ocho de la tarde. La excursión a Mondoñedo se realizará el próximo 18 octubre y partirá del mismo lugar a las nueve de la mañana con hora de regreso a las 20.00 horas. Las dos propuestas incluyen la comida y personal de apoyo que hará de guía y los acompañará durante el trayecto y en la visita a la ciudad, como destacó Martínez.



Inscripciones



Para anotarse hay que tener más de 60 años y estar empadronado en Ferrol. La inscripción para los dos viajes deberá formalizarse en la oficia de Viajes Paco (rúa da Terra, 15-19) el próximo lunes 30 de septiembre en horario de 09.30 a 13.30 horas. Para el viaje a Mondoñedo la reserva se hará en el mismo lugar e idéntico horario pero del día 14 de octubre.



La responsable de las políticas sociales explicó que este año se ha optado por poner dos fechas para que no ocurriera lo del año pasado, “cuando los que antes llegaron reservaron ya los dos viajes, quedándose algunas personas sin poder hacer alguno. Este año se podrán anotar solo a uno de ellos y, en caso de quedar vacantes, también podrán reservar plaza para ir a los dos viajes”. Así, los asientos se otorgarán por riguroso orden de inscripción.



El área de Benestar también programa otra ruta, esta para el día 4 de octubre al museo Caldoval, en Mugardos. Se trata de otra iniciativa para mayores de 60 años y de carácter totalmente gratuito, para la que se ofertan 35 plazas. “Es una propuesta muy interesante ya que, una vez allí, podrán aprender muchas de las costumbres de los romanos, entre ellas el arte de la joyería, realizando su propio anillo con las técnicas empleadas entonces”, afirmaba Martínez Beceiro. Inscripciones, en el Rexistro.



Todos estos desplazamientos de octubre se enmarcan en el programa de dinamización de la Concejalía de Política Social con los que se busca realizar actividades que fomenten la inclusión y la participación y el envejecimiento activo.



Día dos maiores



Rosa Martínez también recordó que con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, que se conmemora el próximo 1 de octubre, se organizarán otras propuestas dirigidas a este grupo poblacional. Asimismo, destacó que con motivo de esa efeméride, en el comedor senior Río Xubia los mayores podrán disfrutar de un menú especial, que contará con la animación de alguna rondalla de la ciudad y se proyectará una película.

También el día 2 de octubre se celebrará un pleno de personas mayores al que asistirán representantes de diferentes centros de mayores de la ciudad. Será a las diez de la mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento.