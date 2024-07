Abogados de Ferrol reclaman un “turno de oficio digno” y la pasarela a autónomos

Abogados del turno de oficio se concentraron en la mañana de ayer en la entrada a los Juzgados de Ferrol para reclamar unas condiciones de trabajo “dignas” y una pasarela al régimen de autónomos (RETA) que les permita alcanzar unas condiciones de jubilación “mínimamente decentes”.



Ana Rosa Pena, delegada local del sindicato Venia y portavoz en Galicia de la plataforma Marea Negra, señaló que en relación con el turno de oficio el conflicto que mantienen con las administraciones desde que iniciaron las huelga hace ya siete meses sigue lejos de solucionarse. “Dan la callada por respuesta”, lamenta, en referencia, en primera instancia, a la Consellería de Xustiza y, en lo que respecta a la regulación del estatuto jurídico, al Ministerio.



“Lo que pedimos es dignidad para este servicio público”, afirma Pena. “Nos sale a pagar”, explica, “porque es deficitario y una parte lo pagamos con nuestras propias cuotas colegiales. Tampoco tenemos estatuto jurídico y no se nos paga una buena parte de las actuaciones y las que se nos pagan es una indignidad. Y, por su puesto, no se cotiza por nuestro trabajo”.



En el turno de oficio están alrededor de 3.300 abogados gallegos y en Ferrol, más de 150. “Está habiendo muchas suspensiones de juicios por este motivo y Galicia es la cabeza tractora”, dice.



RETA

El otro frente abierto lo define Ana Rosa Pena como “un drama social absoluto” que está relacionado con la mutualidad, un sistema propio alternativo al del régimen de trabajadores autónomos –RETA– que se traduce en pensiones de jubilación de entre 250 y 350 euros, “es decir”, apunta la letrada, “inferiores a las no contributivas, después de haber cotizado en nuestras mutualidades durante 40 años”.



Pena puso un ejemplo. “Estoy pagando unos 500 euros mensuales y me sale que percibiré una pensión de poco más de 400”, denuncia antes de explicar su objetivo: “llevar nuestras cotizaciones al RETA y nuestra parte del capital de la mutua para que cada año cotizado en esta equivalga a un año cotizado en el régimen de autónomos”.



Recuerda la abogada que la cotización no lo elige –en su tramo bajo– el abogado, sino la mutualidad. “No pagamos lo que queremos; tenemos un mínimo que nos fijan. Y es importante recalcar que es una jubilación, no un plan de pensiones”. Además, los letrados añaden que a esta situación económica “indigna” se suma que “no tenemos las mismas prestaciones que cualquier persona en el RETA: ni incapacidad permanente total, ni bajas por maternidad ni paternidad, ni viudedad, ni orfandad. Y, además, las pensiones no se revalorizan en la vida”. En este caso, la negociación con el Ministerio de Seguridad Social sí hay avances y el compromiso de que a partir de 2027 se acabe el régimen de mutualidades.