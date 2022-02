Abierto el plazo para tomar parte en los premios “Curuxa do humor”

El Concello de Fene informó de la apertura ayer del plazo de presentación de dibujos para concurrir al XXVI concurso de humor gráfico “Curuxa do humor”, que organiza la Concellería de Cultura y el Museo do Humor fenés.



El referido certamen tiene como objetivo “recoñecer o traballo dos mellores humoristas gráficos do momento, amáis de procurar unha maior proxección pública do Museo do Humor de Fene, un dos poucos do seu xénero que existen no noso país e no mundo”, apuntan desde el área municipal de Cultura. Se pueden presentar humoristas gráficos de todo el territorio.









Premios





A través de esta cita el Ayuntamiento local sigue apostando por los premios Curuxa como “estandarte do Museo do Humor”. En esta edición número 26 el ganador de la Curuxa Gráfica (categoría para mayores de 25 años), percibirá como premio una aportación económica de 2.000 euros y diploma. El segundo clasificado, percibirá 1.500 euros y diploma.



En lo que se refiere a la categoría para mayores de 25 años, “Curuxa Nova”, el consistorio fenés anuncia un primer premio dotado con 1.000 euros y un segundo de 500. Ambos percibirán diploma.









Plazo de entrega





Los dibujantes interesados en presentarse a esta nueva edición del certamen podrán enviar sus dibujos hasta las 23.59 horas del próximo 31 de mayo de este año en el Registro General del Concello, ubicado en las instalaciones municipales de la Plaza del alcalde Ramón José Souto González. Los trabajos podrán ser de temática libre, deberán ser de creación propia e inéditos. Representaciones de humor gráfico en sus modalidades de texto ilustrado, viñeta, cómic (máximo una página) y caricatura. Se deberán presentar en formato papel, también en en el caso de trabajos realizados de forma digital (impresión de alta calidad) y con una dimensión máxima de 29.7x42 centímetros, lo que equivale a un formato A-3. Asimismo, desde la organización del certamen informan que no se admitirán ni fotocopias ni grabados. Asimismo, los trabajos podrán estar redactados en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado, aunque deberán incluir una traducción al gallego del texto incorporado al dibujo.



Las bases al completo se pueden consultar en www.fene.gal.