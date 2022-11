La Xunta aporta 950.000 euros para el proyecto del Ci3 del Campus

El Campus Industrial de Ferrol dio un nuevo e importante paso en el proceso para la construcción del Centro de Investigación en Industria Intelixente (Ci3) que la Universidade da Coruña construirá en una parcela del barrio de Esteiro adquirida al ministerio de Defensa.



El rector, Julio Abalde, y el conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, suscribieron el convenio por el cual la Xunta aportará un total de 950.000 euros para la elaboración del proyecto constructivo del nuevo edificio, que saldrá a licitación de forma inminente.



La previsión es que la elaboración del mismo lleve un año para a continuación, buscando una vía de financiación con la Administración autonómica, se saque a concurso la construcción del edificio, que podría estar concluido a finales de 2025.



Esto según la estimaciones iniciales de una institución consciente de todos los pasos que todavía quedan por delante para la materialización de una obra cuyo coste de construcción podría alcanzar los veinte millones de euros, en base a la superficie de la que dispondrá el edificio.



Características

Estos, según el plan inicial contemplado por la UDC y que ahora se concretará en el proyecto construtivo –ya se dispone de un anteproyecto de necesidades–, se elevan a un total de 14.700 metros cuadrados, con nueve niveles divididos en dos sótanos, seis plantas y un entresuelo.



Estará asentado sobre una parcela de 1.455 metros cuadrados situada en la Avenida de Esteiro, convirtiéndose así en la puerta de entrada al Campus Industrial de Ferrol. El centro de nueva creación albergará los laboratorios del campus que trabajan en seis líneas de investigación: robótica industrial, materiales, optimización de procesos industriales, ingeniería naval y offshore, gestión industrial y diseño y desarrollo de producto.



Dará cabida también, en los espacios generales, al área administrativa, un auditorio y diversas salas, además de un museo científico interactivo, espacios “rent out” –que se usarán a modo de coworking para profesionales y empresas relacionadas con la tecnología y la innovación– y un módulo para formación especializada en industria inteligente y mini-labs.



La firma del convenio suscrito es, para el rector, “un paso moi importante” dentro del proyecto de desarrollo del Campus Industrial iniciado en 2016 para la potenciación del mismo a través de su especialización.



El trabajo realizado desde entonces, que ha contado además con el apoyo de la Xunta a través de diferentes partidas en este período que superan ya los seis millones de euros, ha dado sus frutos. “Hai moitos indicadores do acerto do plan estratéxico e do bo traballo que se está a facer”, destacaba el conselleiro Román Rodríguez. Uno de los más significativos, a su juicio, es el incremento de la matrícula de alumnado en los últimos cinco años: “De 2.000 xustiños pasouse a case 3.000 agora”, destacó. Subrayó también el hecho de que el ferrolano haya sido el primer campus especializado y acreditado, poniendo en valor asimismo su apuesta por la renovación y adaptación continua de su oferta académica y su relación con el entorno industrial de la comarca.



El nuevo edificio, dijo Rodríguez, está precisamente llamado a reforzar la imbricación de la Universidade da Coruña con los sectores productivos de la zona. “É moi importante que o traballo que se fai na Universidade sexa útil para o desenvolvemento e progreso dos nosos entornos”, apuntó el conselleiro. El Ci3, dijo, está configurado como una “infraestrutura singular no eido da enxeñaría industrial e naval e permitirá crear un polo de innovación de fabricación aditiva da industria 4.0”.



Desarrollo

En esta línea incidía también Abalde, al manifestar que “con este acordo iníciase o proceso de creación dun novo edificio de investigación ao servizo do sector produtivo e do desenvolvemento de Ferrol e comarcas”.



Al acto de firma del convenio, celebrado en el Campus ferrolano, asistieron también la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, María Jesús Movilla, el vicerrector de Economía y Planificación Estragética, Domingo Calvo, la subdirectora xeral de Promoción Científica y Tecnológica Universitaria, Maru Tallón, y la directora del Campus Industrial, Ana Ares.