Fene continúa los trabajos en la red municipal de caminos para mejorar su seguridad y accesibilidad

Fene continúa los trabajos de acondicionamiento y mejora de los caminos rurales de titularidad municipal. Así las cosas, las últimas intervenciones realizadas se llevaron a cabo entre los meses de noviembre y diciembre, incluyendo tareas en un tramo entre el Camiño do Catalán y el Camiño do Casal, en Maniños; el vial que conecta Romariz con el Camiño do Catalán, en Barallobre; y varias pistas de la zona de Lubián, en Sillobre.



Desde el Consistorio explican que las tareas incluyeron el desbroce y la mejora del firme –mediante la aportación de grava–, con el objetivo de garantizar la accesibilidad e incrementar la seguridad “nestas vías utilizadas habitualmente tanto por vehículos como por peóns”.

Concello



A este respecto, la edila de Servizos, Sandra Permuy, destacó que “estes traballos son fundamentais para mellorar a calidade de vida da veciñanza e para conservar o noso medio rural. Trátase de actuacións que responden a demandas históricas das parroquias, ás que estamos a dar resposta grazas ao esforzo e compromiso do goberno local”.



La edila añadió que estas intervenciones contribuyen también a la prevención de incendios y a la preservación de los entornos naturales que rodean estas vías.