Top Gun: Moda de altos vuelos

La nostalgia está de moda, las secuelas de películas míticas nos hacen revivir recuerdos de tiempos pasados. Un clásico del cine estadounidense, que 35 años después ha superado todas las expectativas, nos lleva de vuelta a los ochenta esa gran década que inspira a diseñadores actuales una y otra vez, impactó en 1986 en la cultura popular y transformó la manera en que nos vestimos.





Consiguió el paquete perfecto para modificar el estilo de toda una generación, que consiste en crear una at-mósfera idónea con:





–Una banda sonora impresionante como “Take my Breathe Away”

–Imágenes icónicas de chica guapa apoyándose en la espalda de Tom en su moto.

–Por supuesto el partido de voley playa con muestras de tabletas.

–Acrobacias aéreas que nos ha invadido un sentimiento repentino de emular a su protagonista, pero como no todos pueden ser pilotos de aviación ni actores nos conformamos con imitar su estilo.









Con Top Gun: Maverick el estilo aviador vuelve con fuerza y sensualidad que podemos conseguir con pocos detalles pero muy impactantes en nuestro armario:





–BOMBER: Es una de las chaquetas imprescindibles del armario masculino, ahora también del femenino, considerada un clásico que sigue vigente entre las tendencias de hoy en día. Esta chaqueta nace del uniforme militar cuando los pilotos volaban sin cabina a temperaturas de 50º C bajo cero en la Primera Guerra Mundial y modificada posteriormente por el ingenio de Leslie Irving, un doble de acción de Hollywood que pasó tanto frío tirándose en paracaídas, que diseñó una chaqueta en piel y pelo de borrego que terminó convirtiéndose en parte del uniforme del ejército británico de aviación. Inspirándose en los modelos de Irving confeccionaron una chaqueta de nylon, sin cuello y con una goma del mismo, los puños y rodeando la cintura para asegurar su ajuste y que no entrase el frío. La versión de la Flight Jacket era mucho mas ligera, para poder hacer sencillo maniobras, estaba acolchada y era verde militar.





La famosa bomber que lleva Tom en la primera entrega es la Bomber Navy G-1 ligada a la historia de los pi-lotos de elite de la Marina de Guerra de los Estados Unidos con bolsillos delanteros y la famosa ancla de la USN. La que lleva en la segunda entrega es la clásica Ma-1 a la cual se le añaden una etiquetas de vuelo en los bolsillos del brazo y un “Top Gun” bien grande en la espalda.





–GAFAS DE SOL: Obviamente de aviador son de estilo inmortal, actualmente son las gafas de sol mas cono- cidas del mundo y responsables de crear el mito Ray Ban, fueron diseñadas originariamente en 1937 para los aviadores de los Estados Unidos cuando muchos pilotos empezaron a informar de que el resplandor del sol les provocaba dolores de cabeza y mal de altura. El coronel John A. Macready preocupado por la visión de sus tropas encargó a Bausch & Lomb, un fabricante de equipos médicos, unas gafas que redujeran la incomodidad causada por los intensos tonos azules y blancos del cielo.





Así nacieron las gafas de aviador con lentes verdes que eliminaban el resplandor sin oscurecer la visión. Fueron bautizadas con Ray Ban Aviator. Tal fue su éxito que decidieron lanzarlas al mercado, sustituyeron la montura de plástico originaria por una metálica en acabado dorado que es como las conocemos hoy en día. Su éxito fue continuo durante la primera mitad del siglo XX, surgieron diferentes variaciones como las Ray Ban Scooter de 1938, o las Ray han Outdoorsman de 1939 diseñadas para los amantes de la caza y la pesca. Durante las décadas posteriores se siguieron vendiendo pero de una forma discreta, hasta que en 1986 Tom Cruise en la película Top Gun les dio una nueva vida y la locura se desató. Se les otorgó el honor de icono de estilo, siendo reinterpretadas por infinidad de marcas. Convirtiéndose en una pieza clásica y atemporal con casi un siglo de vida. Las gafas de sol Avidor Classic con su clásica montura dorada, con una variedad de lentes en distintos colores, G-15 polarizadas y 100% proyección contra los rayos ultravioleta.





–CAMISETA BLANCA: Magia pura en un blanco inmaculado, una playera básica con un pequeño bolsillo al frente que no debes llenar con demasiadas cosas para que no caiga y desfigure tu línea. Imprescindible que se ajuste muy bien a la silueta, que marque las circunferencia de unos brazos bien contorneados y a poder ser musculosos. Que caiga magistralmente y que acentúe tu torso ya sabes que si quieres conseguir el look de Tom tienes que sacrificarte mucho en el Gym.





Tom Cruise se convirtió en una superestrella en 1986 todos aquellos que la vieron en aquel entonces y la amaron, tendrán ahora la ocasión perfecta para volver a recordar con nostalgia casi cuatro décadas después. Y las nuevas generaciones también están entusiasmadas con esta película, ya hay videos que se han viralizado. Como Miles Teller y sus abdominales protagonizan la escena de la secuela de Top Gun más viral con un peculiar paso de baile que hace durante menos de un segundo en TikTok. Si la primera película tenía como famosa escena un partido de footbal, ahora en esta segunda parte es famosa la escena de Teller sin camiseta y con gafas de sol, celebra una jugada con un paso de baile algo peculiar.







La película arrasa en taquillas de todo el mundo, el cine de superhéroes sigue imbatible, pero los héroes terrenales son necesarios aunque sean de altos vuelos.