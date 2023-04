Las prendas más especiales para bebés se encuentran en Aletré

Detrás de Aletré se encuentra Alejandra Ojea. La profesión la lleva en la sangre: su bisabuelo era sastre, su abuelo tenía una mercería y su abuela era costurera. “Es algo que siempre formó parte de mi vida. La verdad es que la profesión siempre me había gustado pero nunca me atreví a dar el paso. Realmente yo iba por otro camino, estudié empresariales e hice un máster en asesoría fiscal. En 2015 decidí darle un giro a mi vida. Empecé a hacer cursos y a aprender, porque realmente yo sabía muy poco mi abuela me había enseñado a tejer, pero muy poquito. Comencé haciendo prendas para mi hijo pequeño, que por aquel entonces, era casi recién nacido”, afirma Alejandra.



Aletré es un proyecto puramente artesanal, donde no existen dos prendas iguales. Y es ahí donde está el valor añadido: reconocer el mérito y a su vez, disfrutar del valor de lo artesano nos humaniza, e incluso nos hace reflexionar sobre el trabajo y el cariño que hay detrás de cada prenda. Las prendas que Alejandra realiza son para el primer año de vida del bebé y para su confección, utiliza siempre materiales de máxima calidad. “En invierno utilizo lana merino 100% y en verano, utilizo algodón 100%. Siempre huyo de los tejidos sintéticos buscando así, materiales lo más natural posible para cuidar la piel tan delicada de los bebés", destaca.



Las prendas elaboradas por Alejandra se pueden conseguir a través de su instagram . “Trabajo por encargo, porque elaborar las prendas de punto me lleva muchas horas confeccionarlas, por lo que no me puedo permitir tener stock”.

Aletré va a dar un paso más y Alejandra va a lanzar su primera colección de prendas de tela. “En esta ocasión, las van a confeccionar en un taller pequeñito aquí en Galicia. El punto me lleva mucho tiempo y no puedo abarcar yo sola las dos cosas, por eso lo voy a externalizar. Pero se va a hacer de forma artesanal y en Galicia y así, Aletré continuará con su filosofía de los productos hechos a mano”.