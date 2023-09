Yolanda Díaz asegura que no afronta la cuestión de Cataluña para salvar la investidura

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, afirmó hoy en Roma que su interés por el tema de Cataluña no es “para salvar la investidura”, sino porque “de una vez por todas hay que solucionar un conflicto que pesa mucho”, después de que el pasado lunes se reuniera con el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont.



Díaz viajó hoy a Roma desde Bruselas para reunirse con algunas organizaciones de trabajadores y con el alcalde de la capital, Roberto Gualtieri, con quien participa, junto a la eurodiputada María Eugenia Palop, en la presentación del libro “Per una construzione della terra” (Por una construcción de la tierra) del filósofo italiano Luigi Ferrajoli.



La vicepresidenta se mostró también muy optimista respecto a la consecución de un Ejecutivo progresista en España y dijo que tanto ella como el presidente Pedro Sánchez “van a negociar mucho”, porque “los españoles y las españolas el 23 de julio han votado, han votado bien y han dicho que quieren un Gobierno de coalición progresista y han dicho además que vivimos en un país que es diverso, que es plural”.



Defendió además “que el mandato constitucional, el artículo 3 de la Constitución española, habla justamente de la protección de las lenguas” después de que el PSOE junto a Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG hayan registrado ya en el Congreso la reforma para que se usen las lenguas cooficiales en la Cámara Baja.



“Por tanto, me van a encontrar siempre defendiendo a mi país. Me van a encontrar defendiendo siempre el Gobierno de coalición progresista y, sobre todo, me van a encontrar siempre con la mano tendida a Cataluña”, dijo.



Y añadió: “Y no por una investidura. No soy una mujer que hago de la política coyuntura. Sino que soy coherente y veo Cataluña como una solución y no como un problema y no voy a abordar Cataluña para salvar una investidura”.



“No me van a encontrar jamás haciendo esto, pero creo que de una vez por todas debemos solucionar un conflicto que pesa mucho, que es el conflicto catalán y, como siempre digo, hay que hacerlo con una única herramienta que es la democracia y el diálogo”, enfatizó.



Aseguró Díaz que, lamentablemente, se produjeron unos hechos “a los que nunca debimos de llegar” pues “el Partido Popular abdicó de la política”.



“Por tanto, queda claro que gobernamos mejor y que nos debemos a nuestro país, respetemos la voluntad democrática de los españoles y las españolas y me van a encontrar siempre dialogando en el marco constitucional nacional y democrático, lógicamente, y en el respeto a los derechos humanos”, agrego.



Respeto al debate sobre si una ley de amnistía tiene cabida o no en la Constitución, explicó que “en el debate constituyente hubo dos enmiendas que abordaron esta cuestión y el constituyente español decidió, y así se refiere en sus actas, no constitucionalizar la ley de amnistía, lo que quiere decir que el constituyente español ha dicho que es el competente para dirimir”.



Por ello remarcó que debe ser “el Tribunal Constitucional quien debe propiciar una norma semejante” y por tanto, dijo, “dejemos al Tribunal Constitucional que haga sus tareas”, zanjó.