Víctor de Aldama presunto comisionista del caso Koldo, abandona la prisión de Soto del Real

El empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo, ha abandonado esta noche el centro penitenciario de Soto del Real en el que permanecía en prisión preventiva en relación con otra investigación judicial, la relacionada con un supuesto fraude de hidrocarburos.



De Aldama, que este mismo jueves ha declarado ante el instructor del caso Koldo que pagó comisiones en efectivo a altos cargos como el exministro José Luis Ábalos o el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, ha abandonado la prisión hacia las 21:30 horas, por decisión del juez del caso Hidrocarburos, Santiago Pedraz.



Al abandonar el centro penitenciario, De Aldama se ha acercado a los periodistas que aguardaban su salida para contestar a las referencias que ha hecho sobre él esta tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



“Me ha llamado ‘delincuente’ y ‘personaje’. Este señor tiene que saber que él es mitómano y tiene alzhéimer porque cuando le preguntaron dos veces, una en el congreso y otra en Portugal por si me conocía, no contestó”, ha dicho.



“Y de repente, cuando sale una foto mía -en relación con la publicada hace unos días por el diario ‘El Mundo’ en la que se los ve juntos-, ya sí me conoce, diciendo que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas”.



Preguntado por los periodistas sobre si mantiene que ese encuentro con Sánchez no fue fortuito ha respondido: “Por supuesto que no”.



Además ha asegurado que si el presidente quieres pruebas de las acusaciones que ha hecho esta mañana ante el juez Moreno, “que no se preocupe, que va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho”.



En libertad con medidas cautelares



Horas después de comparecer en el caso Koldo, el juez Pedraz ha atendido la petición del empresario, apoyada por la Fiscalía, y ha acordado como medidas cautelares que comparezca semanalmente ante el juzgado, la fijación de un domicilio para estar localizado y la prohibición de que salga del país sin autorización judicial.



La razón por la que Pedraz ha adoptado esta decisión, según explica en su auto, es que, según el artículo 505.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez debe acordar la libertad de una persona si ninguna de las partes solicita la prisión, y la causa que él investiga está secreta y no concurren acusaciones, más allá de la Fiscalía, que ha apoyado la petición de De Aldama.



Víctor de Aldama está investigado en la Audiencia Nacional en dos causas y juzgados diferentes: un supuesto fraude de hidrocarburos que le ha mantenido hasta este jueves en prisión provisional y que investiga el juez Pedraz, y el conocido como caso Koldo, que gira en torno a presuntas comisiones en contratos públicos de mascarillas.



Es en este último caso, investigado por el juez Ismael Moreno, donde ha declarado y se ha comprometido a colaborar en todos los procedimientos que tiene abiertos.



El “expreso reconocimiento” de los hechos en esa comparecencia y la “confesión de los delitos”, algunos nuevos, es lo que ha llevado exclusivamente al fiscal a apoyar la petición de libertad en la otra causa que le mantenía preso, según informa Anticorrupción.



La Fiscalía considera que su confesión desvirtúa el riesgo de destrucción de pruebas y atenúa el de fuga, que fueron determinantes para encarcelarle por esta segunda causa.



Al acabar su comparecencia en el caso Koldo, en la que, además de hablar de comisiones, ha implicado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la visita frustrada a España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en 2020, la defensa de este empresario ha pedido al juez Pedraz su libertad, según informan las fuentes.



Sánchez: “Es categóricamente falso”



Horas después de la declaración judicial de De Aldama, el presidente del Gobierno ha asegurado que lo declarado por el empresario sobre él, su Gobierno y el PSOE es “categóricamente falso”.



“Sobre la comparecencia de este personaje quiero decir que mi Gobierno es un Gobierno limpio”, ha remarcado, antes de subrayar que es la declaración de un “presunto delincuente” que está en prisión preventiva y que le merece el crédito que tiene, “ninguno”.



A su juicio, si se ha demostrado algo con la declaración del comisionista es que su estrategia de defensa es la mentira: “Seguro lo hace para desviar la atención, sembrar dudas y tapar lo que aparentemente parecen unas ciertas actividades delictivas por parte de este personaje”