Vara tacha de pacto de perdedores el del PP y Vox en Extremadura

El presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, calificó el acuerdo regional alcanzado entre PP y Vox como un “pacto entre perdedores”, pero “legítimo”, al tiempo que subrayó que habrá una transición de poderes “absolutamente ejemplar”.



Así lo manifestó a preguntas de la prensa antes de participar ayer en la toma de posesión del nuevo presidente de la Diputación de Cáceres, el socialista Miguel Ángel Morales, que tuvo lugar en el Palacio Provincial en la capital cacereña.

Legitimidad



“El hecho de que haya un pacto entre perdedores para echar al PSOE del Gobierno regional, como ellos dicen, puede no ser ético, estético y puede significar faltar a la palabra, pero, en cualquier caso, es legítimo y no cabe por parte de un demócrata convencido, como yo, nada más que respetarlo”.



Ante este nuevo escenario, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, debe iniciar una ronda de contactos, en la que le trasladará “dejar sin efecto la posible investidura mía y convocar una investidura para elegir una nueva presidenta de la Junta de Extremadura”, añadió Vara.



En este contexto, el presidente en funciones insistió en esa “transición modélica” de poderes, “sin duda”, además de asegurar que así se lo trasladó tanto a la presidenta del PP extremeño y próxima presidenta regional, María Guardiola, como al líder de Vox, Ángel Pelayo Gordillo.

Respeto institucional



El presidente saliente hizo hincapié en que el nuevo gobierno se encontrará con una realidad extremeña “totalmente distinta” y mencionó la bajada del paro y una notable caída del absentismo escolar, entre otros logros.



“Me voy con la conciencia tranquila y la tranquilidad del deber cumplido; con las manos limpias”, señaló.



Preguntado por la nueva consejería que gestionará Vox, la de Gestión Forestal y Mundo Rural, Vara declinó hacer declaraciones por tener “el mayor respeto institucional posible”.



Por su parte, la candidata socialista al Congreso por Zaragoza, Pilar Alegría, señaló que “el pacto de PP y Vox en Extremadura es la evidencia más clara de la falta de coherencia de Feijóo y refleja cómo en la mentira encuentra su hábitat natural”.



Según la responsable socialista, “en menos de diez días hemos visto cómo esa línea roja que impedía al PP gobernar con un partido que niega la existencia de la violencia de género, la violencia machista, un partido que deshumaniza a los inmigrantes y un partido que está tirando a la papelera la bandera y los derechos Lgtbi+ ha transformado esa línea roja en una alfombra roja para tener sillones contiguos en el gobierno de Extremadura”.



Desde Zaragoza, Alegría, que hizo hincapié en “el cambio diariamente de criterio de Feijóo” porque “le da igual atún que betún”, resaltó que ahora, el presidente de los populares había dicho “que no derogaría la reforma laboral” cuando “hace unos meses les escuchábamos decir que la reforma laboral crearía un desempleo desaforado o que esa reforma era completamente contraria a sus políticas”.



No obstante, la ministra de Educación sostuvo que “Feijóo puede decir lo que quiera porque afortunadamente no le va a corresponder ni derogarla ni ponerla en práctica porque sencillamente no va a gobernar”.