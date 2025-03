Torres dice que no tuvo trato personal con De Aldama y que jamás le contestó a su mensaje

El ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, aseguró este jueves que no tuvo ningún tipo de relación personal con el empresario investigado en el caso Koldo, Víctor de Aldama, a quien ni siquiera contestó jamás al mensaje de WhatsApp que le envió para entablar un contacto en 2020.



Torres lo afirmó durante su tercera comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, después de que en sus comparecencias anteriores –en noviembre y en enero– ya dijera que no tuvo relación con De Aldama.



En una de sus primeras respuestas, al interrogarle un senador de Vox, el ministro mostró una fotocopia del mensaje que vía WhatsApp le envió De Aldama hace cinco años, después de que fuese filtrado por la prensa al figurar en un informe de la UCO de la Guardia Civil.



Torres resaltó que se puede comprobar que el mensaje provenía de alguien a quien no tenía agendado en su móvil y que se presenta a sí mismo en el texto del mensaje. Eso prueba que no tenían un trato personal previo, salvo que se quiera “ver el mundo al revés”, según le dijo el ministro al representante de Vox.

Además, Torres aseguró que jamás contestó a ese mensaje y que es falso que así figure en el informe de la UCO, aunque lo diga el senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, a quien acusó de faltar a la verdad.

“Pruebas irrefutables”



Respecto a la afirmación de De Aldama de que Torres estuvo presente en un piso de Madrid “con señoritas”, en referencia a mujeres prostituidas pagadas por la trama de corrupción, el ministro recordó que ya aportó “pruebas irrefutables” de que no pudo estar, ya que en las fechas que dio él estaba en Canarias, como mostró con varios documentos.



“No siga usted con que si van a salir pruebas”, le conminó Torres a Gordillo, tras indicar que las que presentó ya son irrefutables. Torres también indicó al comienzo de la sesión que espera oír disculpas de los senadores del PP por haber venido ejerciendo como “altavoz” de los embustes de De Aldama.



En ese sentido, lamentó que el PP le haya citado por tercera vez al Senado para contestar por el mismo asunto, un hecho inédito en la democracia española y que no tiene justificación, porque no hay ninguna prueba de que haya mentido en las comparecencias anteriores, como le reiteró a Pedro Sanginés, de Coalición Canaria (CC), el segundo en interrogarle.

El ministro exige al Partido Popular una disculpa por la injuria de relacionarle con el empresario

El senador de CC le dijo al líder socialista canario que es responsable político de “abrir las puertas de par en par” a una trama de corrupción en Canarias, a lo que él contestó que no podían conocer entonces si había una trama detrás, pues eran unos proveedores de material sanitario para salvar vidas en la pandemia.



“Todas las actuaciones del Gobierno de Canarias fueron ajustadas a derecho”, subrayó Javier Remírez, senador del PSOE, que empleó su turno para apoyar a Torres, antes de que Fernando Martínez-Maíllo, del PP, acusase al expresidente canario de haber ocultado al Senado las dos veces anteriores que tuvo relación con De Aldama, porque considera a ese mensaje una relación.



“¿No tuvo ni la curiosidad de buscar el mensaje antes?”, le preguntó Maíllo a Torres, al señalar el ministro que lo halló uno de sus asesores recientemente.

“Regatear la verdad”



Ángel Víctor Torres dijo que no le consta haber leído ese mensaje el 16 de julio de 2020, aunque en la aplicación de WhatsApp se marcara como leído, y Maíllo le espetó al ministro que vuelve a “regatear la verdad”, como en las comparecencias anteriores, al responder que no le consta o no que no recuerda en vez de negar con más claridad.



“Se está ganando volver por cuarta vez”, añadió Maíllo, que especuló con la posible relación de ese mensaje con el rescate de la aerolínea Air Europa, debido a la coincidencia de varias fechas, algo que negó el ministro gestualmente.