Tezanos defiende su derecho a expresar su opinión "sin coacciones"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha defendido su derecho a expresar su opinión "sin coacciones" y asegura que aquellos que cuestionan las encuestas del centro cuando no le son favorables, como ocurre con el PP, se sitúan en un rol de "perdedores".



Tezanos ha hecho estas declaraciones en su comparecencia en la comisión de Presupuestos del Congreso para explicar las cuentas del organismo que preside para 2023, justo un día después de protagonizar un desayuno informativo en el que dijo que la imagen del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está deteriorada, algo que achacó a su falta de conocimientos, principalmente económicos.



En su comparecencia en el Congreso ha asegurado que siempre que le han preguntado por Feijóo se ha manifestado "con respeto" y ha defendido su derecho a "tener opiniones" en una "sociedad libre" y a poder expresarlas "sin coacciones", frente a quienes le hacen objeciones al respecto, en referencia al PP.



"He sido miembro de la Ejecutiva del PSOE, he vivido en una época donde por ser miembro del PSOE te detenían y llevaban a la cárcel. He estado en la cárcel por mis ideas (...)", ha recordado.



A continuación, ha comentado que durante el franquismo te decían que no expresaras públicamente tus ideas y ha pedido al PP que no vuelva "a esa lógica".



"¿Por qué una persona que tiene una ideología no puede dirigir una institución? ¿El siguiente paso qué es?, ¿decir que los ministros tampoco?", ha preguntado.



Tezanos ha asegurado que "todo el mundo tiene ideas" y ha ironizado al calificar de "gran pecado" que lo hayan llevado ante la Junta Electoral por escribir artículos con "juicios de valor".



El diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro y el de Vox Carlos Zambrano han criticado durante la comparecencia a Tezanos por la falta de "parcialidad" de sus encuestas y por "manipular intención del voto a costa del dinero público", respectivamente.



En su respuesta, el presidente del CIS ha negado que la imagen del centro esté "desprestigiada" y ha recalcado que es una institución pública que actúa "con total objetividad".



"El CIS realiza una tarea de calidad, los trabajos son los más fiables que se hacen en la sociedad española en estos momentos con los métodos más rigurosos", ha afirmado.



Además, ha comentado que las encuestas "no son instrumentos de adivinación", porque en ese caso se dedicarían a "rellenar quinielas" de fútbol, sino que son un instrumento de "análisis" en el que asegura que lo importante son "las tripas" para que los partidos políticos y cualquier entidad social extraiga información "útil".



"Defenderse de las encuestas es algo extraño. Se han colocado en un rol de perdedor, no les entiendo, llevan el foco a un elemento que no es el elemento que pueda atraer votos. Puede atraer votos hacer propuestas interesantes para los ciudadanos", ha dicho en alusión al PP.



Posteriormente, en declaraciones a los periodistas, ha comentado en la misma línea que criticar las encuestas en las que no sale uno bien reflejado es "un debate de perdedores" y cree que "políticamente es un error".



Por otro lado, en su comparecencia ha negado que el resto de encuestas vayan en sentido contrario a lo que refleja el CIS y ha señalado que la única que ha fallado este centro en los últimos tiempos es la de las elecciones autonómicas de Castilla y León del pasado mes de febrero, ya que situó al PSOE "ligeramente por delante" del PP.



Sobre el reciente barómetro del CIS del mes de octubre, que concede un fuerte repunte al PSOE, ha dicho que los datos reflejan la realidad porque hay una "mayoría" de ciudadanos que votarían a este partido y España, además, es un país "de izquierdas".



Sin embargo, ha reconocido que en Andalucía ha habido "un vuelco de opinión" e incluso una "transferencia de antiguos votantes del PSOE al PP", aunque ha señalado que es "escasa", por lo que le ha dicho a los populares que "no se hagan muchas ilusiones".



Más allá de estos asuntos, Tezanos ha justificado el aumento del presupuesto destinado al CIS para 2023 en la mejora de las condiciones del personal laboral y en el próximo ciclo electoral, con elecciones municipales, autonómicas y generales previstas el año que viene, lo que va a "exigir un esfuerzo considerable" por el "mayor número de encuestas".