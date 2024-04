Socialistas gallegos celebran la continuidad de Sánchez: "Gana la democracia"

Los socialistas gallegos han celebrado este lunes la continuidad del líder del PSOE, Pedro Sánchez, al frente de la Presidencia del Gobierno al asegurar que es una "decisión valiente" y que "gana la democracia".



De este modo, el propio secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, ha celebrado la "decisión valiente". "Es un paso adelante regenerador que nos va a fortalecer", ha destacado el político lucense, que ha exigido a la derecha responsabilidad y compromiso con la regeneración democrática.

En esta línea, en declaraciones a los medios este lunes, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha celebrado que el presidente "no hiciese caso a lo que pretendía la derecha y la extrema derecha" y se ha fijado en que declaró un "punto y aparte". Así, ha dicho que estos días han servido para "valorar si en política vale todo" y es ajena a la "moralidad, la ética o el político no es un ser humano". Por ello, ha concluido que estos días han servido para interiorizar que "necesariamente tienen que ir de la mano" la "política, ética y la justicia".



Pedro Blanco ha insistido en que es una "buena noticia" que les da "fuerza" a todas las personas que están trabajando en la política. También ha hecho votos por la lucha "contra los bulos, el lodazal y convertir la política en lo que debe de ser". "Y no fijarse en la víctima, sino en los acosadores, delincuentes y agresores", ha sentenciado.

"Excelente noticia"

"Una excelente noticia" que aporta "tranquilidad y normalidad" en "un momento de crecimiento económico y crecimiento del empleo". Así ha calificado el secretario xeral del PsdeG en la provincia de Lugo, José Tomé, el anuncio de Sánchez.



"Lo más importante es que el presidente sigue al frente del Gobierno de España", ha declarado Tomé, que ha destacado la "gran labor" realizada hasta el momento por Sánchez, a quien ha definido como "un hombre muy valorado en Europa". "Incluso la presidenta de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen, del Partido Conservador, tiene una excelente relación con él y le consulta muchas cosas al presidente", ha ejemplificado.



José Tomé, que ha reconocido que "ningún dirigente del partido a nivel estatal, autonómico o provincial tenía claro qué iba a suceder" tras la decisión del presidente de tomarse unos días para reflexionar sobre su futuro, ha asegurado tener "el pálpito" de que iba a continuar al frente del Ejecutivo. "Si tuviera que apostar, habría apostado a que seguía".



El presidente de la Diputación Provincial de Lugo, que ha destacado el "mensaje de que hay que hacer reformas" enviado por Sánchez este lunes, ha recordado que "quienes dan y quitan el poder en una democracia son los ciudadanos con sus votos" y ha afeado al PP su estrategia de oposición.



"No puede ser que todos los días haya un bombardeo de mentiras, de insultos y de calumnias y ninguna propuesta de país. A mí me gustaría que alguien me dijera qué ha propuesto el señor Feijóo para mejorar la vida de los ciudadanos. Se limita simplemente a descalificar a los demás sin proponer nada para que el Gobierno legisle", ha finalizado.

"Gana la democracia"

Por su parte, el secretario xeral del PSOE compostelano, Aitor Bouza, ha celebrado la continuidad de Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno al asegurar que "gana la democracia".



Tras conocerse la decisión del líder de los socialistas, Bouza ha sostenido que se "confirma" que las política de progreso van a continuar en España y que "van a seguir adelante los proyectos pendientes" del Estado en la ciudad, gracias al compromiso de "Sánchez".

El socialista compostelano, que ha recordado las concentraciones en apoyo a Sánchez celebradas el pasado sábado, ha agradecido la movilización convencido de que la decisión del presidente "va más allá de una buena noticia para el PSOE". "Es un día histórico para España, Galicia y Santiago", ha señalado.



Por último, ha aprovechando este día de "celebración" en el socialismo compostelano para animar a las personas que se movilizaron en los últimos días a "sumarse al proyecto del PSOE y de Pedro Sánchez".