Sánchez: "Me voy a quedar y voy a aspirar a ganar las elecciones en 2023"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este miércoles durante su comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados que va a seguir en su cargo hasta el final de la legislatura y va a aspirar a ganar las elecciones generales previstas en 2023.





En su turno de réplica a los grupos parlamentarios durante su comparecencia para informar sobre la nueva relación con Marruecos tras el giro de la postura española sobre el Sáhara y dar cuenta del último Consejo Europeo, Sánchez ha arremetido contra la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, por "no parar de insultar", según ha dicho.





"Me tacha de no sé qué, si me quiero ir, que no voy a ganar las elecciones", ha dicho.





Sánchez ha calificado de "absurdo" que el "debate de los liberales de Europa", en referencia a Ciudadanos, sea si él va a ganar o no las elecciones o si se quiere "ir", cuando hay una guerra en Ucrania y una "crisis energética".





"Me voy a quedar y voy a aspirar a ganar las elecciones en 2023", ha proclamado Sánchez, que ya ha ratificado en varias ocasiones su voluntad de agotar la legislatura.