Sánchez cumple cuatro años en Moncloa en el momento más difícil de su mandato

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cumplirá esta semana cuatro años en el Palacio de la Moncloa, un aniversario que llega en el momento más difícil de su mandato debido a la deteriorada relación con sus socios parlamentarios y con las encuestas restándole apoyo ciudadano.





El 1 de junio de 2018 el Congreso aprobaba la primera moción de censura exitosa de la democracia española, la que presentó Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel.





Al día siguiente, prometía su cargo en Zarzuela y comenzaba un periodo que aseguró que estaría marcado por medidas sociales y que facilitaría la regeneración democrática.





Se afrontaba como una etapa provisional a la espera del aval de las urnas que intentó conseguir casi once meses después, en las elecciones del 28 de abril de 2019.





Pero tras múltiples contactos y una investidura fallida, tuvo que volver a convocar elecciones el 10 de noviembre de ese año, los comicios que alumbraron el primer Gobierno de coalición en España y el inicio de lo que presumía un periodo de cierta tranquilidad al contar con una mayoría suficiente de la que formaban parte, entre otros, el PNV, ERC y EH Bildu.





La sucesión de acontecimientos ha hecho, sin embargo, que la legislatura haya discurrido lejos de esa tranquilidad.





Sinónimo de resistencia

"El presidente ya conoce lo difícil que es conseguir apoyos para la investidura, tampoco lo ha tenido fácil al afrontar las consecuencias de una pandemia, del volcán canario, de la guerra en Ucrania... y no se va a arredrar ahora para seguir cohesionando la mayoría que necesita España", aseguran a Efe fuentes del Gobierno que reconocen, no obstante, lo delicado de la situación actual.







El panorama político de este momento sitúa en las portadas nuevas discrepancias entre los socios del Ejecutivo como la que llevó a Unidas Podemos este jueves a desmarcarse por vez primera del PSOE durante la legislatura en la votación de un proyecto de ley, el Audiovisual, que salió adelante gracias a la abstención del PP.





Mientras tanto, la comparecencia de Sánchez ante el pleno del Congreso por el espionaje político mediante el sistema Pegasus no sirvió para recuperar la confianza de socios parlamentarios como ERC pese a que intentó cerrar la crisis anunciando medidas para aumentar el control del CNI.





La llegada de Alberto Núñez Feijóo al liderazgo del PP ha aumentado además las expectativas electorales de este partido según encuestas como la del CIS, que sitúa a los populares pisando ya los talones al PSOE.





"No es el momento ideal pero si alguien es sinónimo de resistencia, ese es Sánchez", subrayan las fuentes, que están convencidas de que es posible llegar hasta el final de la legislatura tal y como afirma el líder socialista una y otra vez.





Un "equipazo"

El año y medio que queda para esa cita con las urnas recalcan que es mucho tiempo en política, que nada puede darse por hecho y que los españoles van a tener oportunidad de conocer mejor a Feijóo y darse cuenta, aseguran, de que no se diferencia de Casado y avala acuerdos con Vox.





Además, Sánchez se afana en tender la mano a sus socios parlamentarios, en especial a Esquerra ofreciendo convocar cuanto antes la mesa de diálogo con el Govern, y evita confrontar en público con Unidas Podemos.





Este viernes, en el acto de presentación de un proyecto estratégico sobre la economía social y los cuidados y en presencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y las ministras Irene Montero e Ione Belarra, ensalzó a todos los miembros de su Gabinete y mostró su orgullo por el "equipazo" que forman.





Haber sacado adelante medidas como la reforma laboral, el ingreso mínimo vital, un aumento notable del salario mínimo y otras iniciativas para ayudar a los más vulnerables ante las consecuencias de la pandemia y de la guerra, cree el Gobierno que justifican ya una legislatura.





También el nuevo clima en Cataluña tras los indultos a los líderes independentistas que ahora revisará el Tribunal Supremo, y dignificar la memoria histórica con decisiones como la salida de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.





Presupuestos

Pese a reconocer que hay aspectos preocupantes en el ámbito económico como el de la inflación, los coletazos del coronavirus y las derivadas de la invasión rusa en Ucrania, Moncloa saca pecho de la situación de España en este ámbito reconociendo la importancia de los fondos europeos y recuerda elogios recibidos por Sánchez en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).





Ponen en valor asimismo los esfuerzos por reducir el precio de la factura eléctrica tanto con medidas nacionales como batallando en Europa para que termine de avalar un tope al precio del gas en España y Portugal.





"¿Y por qué descartar que haya presupuestos en 2023?", se preguntan ante las dudas de que la relación actual con sus socios parlamentarios permita sacar adelante las que serían las terceras cuentas del Estado en la actual legislatura.





El Gobierno afirma que lo intentará aunque es consciente de que "a priori" no parece que exista el escenario más propicio para ello.





Si no lo consigue, ese fracaso asegura que no sería el detonante de un adelanto electoral porque no contempla como un drama la prórroga de los actuales presupuestos.





Hoja de servicios

Los cuatro años transcurridos desde la moción de censura (el tiempo que normalmente dura una legislatura) subrayan las fuentes que ya proporcionan a Sánchez una "brillante hoja de servicios" con la que acudir a las próximas elecciones dentro de 19 meses.





En ello, en explicar la gestión, se volcarán tanto el presidente del Gobierno como su partido a la hora de abordar la serie de elecciones que desembocarán en las generales de diciembre de 2023.





Las primeras de ellas, y sin las mejores expectativas, las andaluzas del próximo 19 de junio.





Allí, en Andalucía y en un acto de precampaña, Sánchez recordó este sábado lo que supuso la moción de censura.





"Hace cuatro años -dijo- venció el futuro al pasado, la ejemplaridad a la corrupción, los derechos a los recortes, el empleo digno frente al despido. Hace cuatro años ganó España y perdió la derecha".





Ese mensaje consideran los socialistas que es el principal argumento para que sus socios y aliados sigan acompañando a Sánchez hasta el final de la legislatura.