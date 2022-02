Revilla no descarta un congreso en el PP del que emerja la figura de Feijóo

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha deseado que el PP encuentre "un camino" para solucionar el conflicto entre la Dirección nacional y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y no descarta que sea a través de la celebración de un congreso en el que surja como líder "la figura de un gallego", en alusión al presidente de Galicia y barón regional del partido, Alberto Núñez Feijóo.







"A lo mejor no es aventurado decir que tenga que hacer algún congreso y que emerja alguna otra figura que no sea ni el señor Casado ni la señora Ayuso. Eso no es descartable, y como siempre hay un gallego en nuestras vidas, pues no es de extrañar que aparezca de nuevo", ha opinado en declaraciones a los medios sobre la "guerra" entre la presidenta madrileña y el líder del PP, Pablo Casado, tras detectar "un rumor muy fundado de prácticas ya corruptas" por parte del hermano de la primera.





El presidente cántabro, que ha hecho estas declaraciones en Los Corrales de Buelna, donde ha acudido para inaugurar la nueva biblioteca municipal, ha defendido que Casado "quiere hacer un partido absolutamente limpio" ya que no tiene "nada que ver con esa época en la que se robó tanto", aunque también reconoce que este rumor contra Ayuso "puede haber sido la ocasión para hacer sangre y acabar con una presidenta que a lo mejor opta a liderar el partido".





En todo caso, Revilla cree que este conflicto "no es nada bueno" para el país y tiene claro el partido que sale beneficiado de la situación. "Si hay alguien que en estos momentos estará frotándose las manos y estará celebrando lo que está ocurriendo en Madrid es Vox", que ya estaba subiendo porque nació por la situación de Cataluña aglutinando "un sentimiento muy español" de parte de sus ciudadanos y recientemente ha sumado a "los indignados" por la pandemia, "que son muchos". Además, al no haber gobernado no puede haber cometido "tropelías" y está "limpio" en ese aspecto, ha opinado el jefe del Ejecutivo cántabro.