Puente cuestiona la decisión de Ábalos e insiste en su "responsabilidad política"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cuestionado este martes la decisión del exministro José Luis Ábalos de pasar al Grupo Mixto en el Congreso, que "no es coherente con su trayectoria", y ha señalado su responsabilidad política por haber elegido a Koldo García como asesor.



En rueda de prensa, Puente ha recordado que el ministerio ya ha empezado a recabar información para esclarecer todo lo relativo a la compra de mascarillas a través de Puertos del Estado y de Adif, y ha pedido a todos los organismos dependientes Ministerio que confirmen que no han firmado contratos con Sociedad de Gestión, la empresa de Koldo García, el principal imputado en el "caso Koldo".



La compra de 13 millones de mascarillas (ocho millones por Puertos del Estado y cinco millones por Adif) estaba soportada, según Puente, por dos órdenes ministeriales y ambos contratos se acogieron a la tramitación de emergencia prevista en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020.



La operación fue fiscalizada tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Intervención General del Estado, que no detectaron incumplimientos formales.



Según estos análisis, Adif fue la entidad que pagó el precio medio más bajo por las mascarillas, a 2,37 euros unidad, seguida de Puertos del Estado, que adquirió cada mascarilla a 2,5 euros.



Tras las investigaciones internas por la Inspección General de los Servicios, el ministerio hará públicas las conclusiones.



Puente ha detallado que de todas las personas investigadas solo una trabaja para el entorno del ministerio. Se trata de un hermano de Koldo García que trabaja en Vitoria en una brigada de limpieza en Emfesa, una empresa dependiente de Adif.



El día en que fue detenido, ha continuado el ministro, estaba conduciendo una máquina desbrozadora, avisó a la empresa de la detención y cuando fue puesto en libertad se reincorporó a su puesto.

"Yo sé que soy la pieza a batir pero dejen tranquilos a los funcionarios", ha pedido el titular de Transportes en su comparecencia ante los medios de comunicación.



Una situación "desgarradora"

Puente ha añadido que tiene "el más alto concepto por José Luis Ábalos como persona y como político", y ha reconocido que la situación es para él, desde el punto de vista político y personal, "absolutamente desgarradora".



"Si me hubieran dicho que tenía que vivir ese momento, pedir a José Luis Ábalos el acta porque ante una petición del partido se negaba a hacerlo, no lo hubiera creído porque no es coherente con lo que ha sido", ha indicado.



En su opinión, el ya ex miembro del Gruño Socialista "tiene que tomar una decisión que esté a su altura como político y ésta, desde luego, no lo está". Tampoco es la mejor decisión designar a personas que no tienen la cualificación necesaria en operaciones como la compra de material sanitario.



Tras destacar que Ábalos "ha sido un militante ejemplar, un gran socialista, un gran ministro y un gran secretario de organización socialista", ha explicado que "nadie en el PSOE le está acusando de corrupción", pero, a su juicio, tiene "una responsabilidad ineludible" porque "uno elige a quién le rodea".



Según Puente, Ábalos "se equivocó eligiendo y vigilando", especialmente tras haber escuchado sus declaraciones del fin de semana pasado, en las que reconocía que fue advertido por mucha gente sobre su colaborador.