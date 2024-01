El PSOE ve delito de odio en el apaleamiento a un muñeco de Pedro Sánchez y plantea acciones legales

El PSOE cree que la protesta de esta Nochevieja en las inmediaciones de su sede central en la madrileña calle de Ferraz, donde se golpeó con saña un muñeco de Pedro Sánchez, “puede estar incluido dentro de un delito de odio” y quiere saber qué opinan al respecto el PP y su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.

En un mensaje en la red social X, el Partido Socialista afirmó que “está estudiando todas las vías legales” contra los participantes, organizadores y presentadores de la retransmisión de la protesta en un canal de Youtube.



Junto a la sede socialista de Ferraz, como pudo verse en las imágenes grabadas de la protesta, algunos de los participantes, jaleados por los asistentes, colgaron anoche un muñeco que identificaron con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los asistentes lo golpearon y apalearon hasta romperlo.



Los convocantes, la organización Revuelta, lo explicaron así en la misma red social: “Tras las campanadas, dos manifestantes colgaron una piñata gigante del golpista Pedro Sánchez, que había pasado los habituales controles policiales en las entradas a Ferraz, rellena de turrones para golpearla. Fin de la historia”.

Además de afirmar que “el acto transcurrió con normalidad, en un ambiente reivindicativo dentro de la festividad razonable de esta fecha tan señalada”, la entidad convocante aseguró que la emisión en directo fue seguida por “más de 100.000 espectadores en el canal de la organización” y “más de 200.000” en un medio de comunicación digital.



El PSOE considera que lo ocurrido tuvo poco de festivo y en su mensaje de este lunes señaló que “los hechos, los comentarios vertidos en la retransmisión y todo en su conjunto” responden a lo que ha venido “avisando desde hace mucho tiempo”: “Hay partidos políticos y organizaciones de todo tipo que están instalando el odio en la sociedad española y los demócratas debemos poner pie en pared”.



El Partido Socialista añadió que “Vox y sus organizaciones satélites no sólo no condenan, avalan este tipo de actos, pero nos gustaría saber qué opina el Partido Popular, Feijóo o Díaz Ayuso. Queremos saber qué opinión tiene un partido que se autodenomina ‘de Estado’. Cuando no se condena, se es cómplice”.

Voces del partido



Entre los ministros socialistas del Gobierno que se han manifestado para condenar lo sucedido está la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ella escribió en X: “Cuando se da aire a la extrema derecha pasa esto. Un grupo de energúmenos insultando gravemente al presidente del Gobierno a la puertas de Ferraz y sin que Feijóo haya hecho nada para impedirlo ni lo haya condenado aún”.

La portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría, también dijo en la misma red social que “odian mucho, pero son pocos. Empezaron asediando las sedes del PSOE y ahora simulan el ahorcamiento del presidente del Gobierno. ¡Basta ya! La inmensa mayoría nos felicitamos el año nuevo y nos deseamos lo mejor unos a otros”.



El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, declaró en X que ya “no solo asedian nuestra sede, ahora también simulan el apaleamiento del presidente del Gobierno. Basta de odio. Basta de energúmenos”. El de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, opinó en otro mensaje: “La verdad es que han dejado de hacer gracia hace bastante tiempo. Las actitudes complacientes de algunos líderes del PP y de sus terminales mediáticas les han dado alas. Esto no se puede consentir ya”.



El titular de Exteriores, José Manuel Albares, se sumó a estas voces en la red social asegurando que “los discursos de odio tienen como objetivo deslegitimar lo legítimo y deshumanizar a las personas. Son una amenaza para la democracia y preceden a las acciones de odio”; y la de Ciencia, Diana Morant, ha escrito: “La derecha y sus líderes convierten los insultos en lemas que invitan al odio. De esos barros vienen estos lodos”.



Fuentes del PSOE aprovecharon para, “de la misma forma”, condenar “los graves insultos que sufrió el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante algunos momentos” de la protesta contra la amnistía de la última noche de 2023. Según se indicó, unas 300 personas secundaron la convocatoria para tomar las uvas cerca de la sede federal del PSOE en protesta por la amnistía.