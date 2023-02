El PSOE lamenta los calificativos de "muchísima dureza" de Podemos pero evita los reproches

La ministra de Hacienda y Portavoz del PSOE, María Jesús Montero, ha lamentado hoy los calificativos de "muchísima dureza" que está recibiendo el PSOE por parte de Podemos y ha dejado claro que su partido quiere "preservar" el Gobierno de coalición evitando comentarios ofensivos para las personas. En este sentido, ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "nunca reprocha, actúa".



Así se ha referido hoy la Portavoz socialista a las críticas que está recibiendo el PSOE por parte de Unidas Podemos a cuenta de la reforma de la Ley del 'solo sí es sí', al ser preguntada por las afirmaciones de la ministra Ione Belarra acusando a los socialistas de ser una fuerza conservadora a la que le cuesta hacer avances. Estos comentarios se suman a otros en los que la titular de Derechos Sociales afirmaba que al PSOE le había entrado miedo y querían volver al Código Penal anterior, al que se aplicó a la Manada.



María Jesús Montero ha precisado que desde el PSOE "sí" van a "cuidar del Gobierno de coalición" por entender que esta fórmula de gobierno ha permitido importantes avances y van a "evitar cualquier comentario que sea ofensivo" para cualquier persona. Por lo que en su opinión, "hay Gobierno para rato".



De hecho, ha querido aclarar que ella normalmente reafirma lo que el Gobierno hace y no reprocha. "Hay comentarios y calificativos que no contribuyen a cuidar" la coalición, ha señalado, insistiendo en que desde su partido no van a hacer valoraciones al respecto. Por el contrario, ha recalcado que se reafirman en seguir manteniendo la "sintonía" con el otro partido del Ejecutivo para la aprobación de "leyes importantes". "Prefiero redundar en lo positivo y no en calificativos que pueden resultar ofensivos", ha exclamado.



No obstante, considera que a veces se actúa contra el PSOE con "muchísima dureza", con calificativos que provienen normalmente de la derecha pero que, ha precisado, "no solo" de los partidos de derechas, en referencia a Podemos.



Pero ha insistido en que la forma de actuar del PSOE va a ser "respetuosa" con los que no piensan como los socialistas y de hecho, ha advertido de que "el presidente Sánchez nunca reprocha, actúa". Así, ha añadido que el jefe del Ejecutivo siempre ha adoptado esa actitud, ya que se trata, ha dicho, de una "persona determinada" en el diálogo y en el camino que se debe recorrer y, en este caso, ha añadido, en la modificación de la Ley del 'solo sí es sí' para preservarla.



UP se equivoca



Fuentes socialistas consultadas creen que desde la formación morada "se equivocan" porque piensan que subrayar las diferencias entre socios les beneficia. Pero los socialistas consideran que "no es creíble" decir que el PSOE no es progresista. No obstante, estas fuentes apuntan que desde el PSOE no quieren que a Unidas Podemos le vaya mal porque necesitan que la izquierda a su izquierda esté fuerte. Pero entienden que les duela corregir su ley y creen que el resultado va a depender del debate interno, porque ellos mismos "se están midiendo".



Los socialistas han abordado la reforma de esta Ley durante la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal que ha tenido lugar esta mañana en la sede de la calle Ferraz. Pero según Montero, no es lo que ha centrado el encuentro ya que lo habían abordado con anterioridad y en el día de hoy solo se ha informado del registro de la proposición de Ley para modificarla.



Una modificación sobre la que, según María Jesús Montero, hay acuerdo con Podemos en los político, es decir, en que se tiene que mantener el consentimiento y evitar la rebaja de condenas. Por lo que cree que ahora la solución tiene que ser técnica y en opinión de los socialistas, hasta el momento, la mejor solución técnica es la suya porque garantizar las dos premisas.



Pero la Portavoz del PSOE ha eludido precisar si van a mantener un encuentro con el Ministerio de Igualdad tal y como han pedido desde Podemos. Según Montero, no han dejado de negociar: "la relación, el contacto y el intercambio de información no ha dejado de hacerse durante todo este periodo".



Diálogo con discreción



Así, ha añadido que "cuando hay discrepancias es más necesario el diálogo", pero ha alegado que lo hacen con mucha discreción, porque quieren buscar la respuesta, están en la búsqueda de soluciones y "no en la lucha por el relato".



Pero ahora también dialogarán con otros grupos parlamentarios durante el trámite que se abre en el Parlamento. De hecho, fuentes socialistas precisan que quieren escuchar al resto de grupos y que no haya "empecinamiento dogmático técnico".



Pero por el momento, Montero cree que hay que seguir el cauce de la tramitación de la Ley y espera que la toma en consideración de la reforma en el Parlamento cuente con Podemos y con el resto de grupos que quieren corregir los efectos negativos que ha provocado la norma, con la "unanimidad" de los grupos de la Mesa, ha apuntado.



"A partir de ahí todas las enmiendas son bienvenidas para una mejor solución técnica y hasta la fecha, la mejor es la nuestra, hemos debatido todas las fórmula de los socios pero entendíamos que no se cumplía el objetivo de no propiciar rebajas de condenas", ha señalado la ministra de Hacienda.

También ha justificado el hecho de que el viernes el Grupo Socialista pidiera que se tramite de urgencia la reforma, alegando que después de haberse dado tres meses para intentar registrar un texto de común acuerdo, la puesta en marcha de la nueva legislación "es urgente" y es bueno que se acorten los plazos para enviar un mensaje claro a las mujeres.