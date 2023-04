El PSOE dice que las enmiendas de Podemos al "sí es sí" no solucionan los efectos indeseados de la ley

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, ha defendido que las enmiendas presentadas por Podemos a la propuesta socialista para reformar la ley del solo sí es sí "no solucionan el problema" de los efectos indeseados que provocó la norma.



"Las enmiendas de Podemos, ERC y Bildu, son muy similares, por no decir prácticamente idénticas", ha valorado Alegría en rueda de prensa, si bien no ha querido pronunciarse sobre si hay una "estrategia conjunta" por parte de los socios de coalición y los dos partidos independendistas.



Aunque ha dicho que desde el PSOE se valoran y respetan todas las enmiendas que se han presentado, consideran que estas "no solucionan el problema" que no es otro que los "efectos indeseados" que trajo consigo la aplicación de la ley en forma de rebaja de condenas a agresores sexuales y violadores, como sí hace la propuesta del PSOE que plantea una reforma del Código Penal.



"Es esa propuesta del PSOE la que evita esos efectos indeseados", ha reivindicado Alegría, para quien al presentar sus enmiendas Podemos ha venido a reconocer que la ley no era perfecta. "Cuando uno plantea unas enmiendas es porque reconoce que hay un problema, que hay un error y algo que cambiar, lo que sucede es que estas enmiendas no corrigen ese error y desde luego no evitan esos efectos indeseados", ha insistido.



Por otra parte, la portavoz del PSOE no ha querido aclarar si desde la formación se plantean algún tipo de negociación o contacto con el PP para sacar adelante su propuesta, limitándose a recordar cómo se decidió por una amplia mayoría en el Congreso su toma en consideración, lo que incluyó el respaldo de los 'populares'.