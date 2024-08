Protección Civil alerta por lluvias intensas y tormentas

Avisa de que Aragón será mañana la zona más afectada con más de 30 litros por metro cuadrado (l/m2)

Protección Civil ha alertado por lluvias intensas y tormentas en gran parte del centro y noroeste de la Península durante los últimos días de agosto y ha aconsejado mantenerse informado en todo momento de la evolución de los cambios meteorológicos ante el difícil pronóstico de los fenómenos tormentosos.

Así, la Dirección General ha avisado de que, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la vaguada se desplazará este jueves hacia el noroeste peninsular, afectando a las zonas del occidente y centro de la Península, donde se esperan chubascos desde primera hora del día. En total, nueve comunidades autónomas cuentan con avisos amarillos por lluvias y tormentas: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, País Vasco y La Rioja.

Según AEMET, lo más probable es que Aragón sea la zona más afectada, con tormentas que se formarán en el sistema Ibérico y se desplazarán hacia el norte y que podrán dejar acumulaciones de 30 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora. Además, Protección Civil ha advertido en zonas como Albarracín y Jiloca (Teruel) o la Ribera del Ebro de Zaragoza los avisos por tormenta cuentan con probabilidades de granizo y fuertes rachas de viento.

En líneas generales, se prevé que sea el día con mayores acumulaciones de lluvia, seguido de un descenso significativo de las temperaturas en varias regiones. Asimismo, existe también posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento en las zonas con riesgo de tormentas. Los chubascos que sean localmente fuertes o muy fuertes, pueden dejar acumulaciones por encima de los 30 l/m2 en una hora.

De cara al viernes, Protección Civil ha avanzado que una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) se aproximará al noroeste peninsular por lo que continuarán los chubascos y tormentas. Aunque lo más probable es que queden restringidos al noroeste, no se descarta que las lluvias se extiendan al tercio oriental. La intensidad sería menor que el día anterior, pero todavía pueden ser localmente fuertes, con mayor probabilidad en el entorno de la cordillera Cantábrica.

EXTREMAR LAS PRECAUCIONES ANTE LAS TORMENTAS



Por todo ello, Protección Civil y Emergencias ha pedido extremar las precauciones ante las tormentas previstas en amplias zonas de la Península hasta el viernes y ha emitido además distintas recomendaciones ante los riesgos por lluvias intensas, fuertes vientos y vientos costeros.

De esta manera, el organismo ha aconsejado colocarse cerca de los edificios para protegerse ante la caída de rayos durante una eventual tormenta. En las viviendas, ha recomendado evitar las corrientes de aire y, si se va conduciendo, ha subrayado que un vehículo cerrado puede ser un buen refugio. En el caso de que a uno le sorprenda la tormenta en el campo, ha recalcado que hay que evitar correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. En este sentido, ha insistido en no refugiarse bajo los árboles y alejarse de alambradas y objetos metálicos.

En caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, Protección Civil ha remarcado que se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos. Y es que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los coches aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

Ante lluvias intensas, el organismo ha indicado que, si uno tiene que viajar, procure circular preferentemente por carreteras principales y autopistas. Por esta parte, ha recomendado disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.

Si comienza a llover de manera torrencial, ha pedido no atravesar ni con el vehículo ni a pie los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua, y localizar los puntos más altos de la zona. Además, ha instado a no tratar de salvar el coche en medio de una inundación y, si uno se encuentra en el campo, ha recomendado alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, no atravesar vados inundados y dirigirse a los puntos más altos de la zona.

NO PONER EN RIESGO LA VIDA POR HACER FOTOS DE LAS OLAS



Ante fuertes vientos, Protección Civil considera conveniente asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública; alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse; y abstenerse de subir a los andamios sin las adecuadas medidas de protección. Si uno va conduciendo, el organismo ha pedido, de nuevo, extremar las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido, y prestar atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

Por último, con respecto a los vientos costeros previstos, Protección Civil ha aconsejado alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes y ha pedido evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas. A su vez, ha insistido en no poner en riesgo la vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje: en estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrarle a uno si se encuentra en las proximidades del mar.