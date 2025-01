El PP votará sí al nuevo decreto del escudo social, que considera una "rectificación"

El PP votará sí al nuevo real decreto ley aprobado por el Gobierno, que contiene el escudo social y la revalorización de las pensiones, al considerarlo una "rectificación" respecto al anterior decreto ómnibus, que decayó en el Congreso con el voto en contra de PP, Vox y Junts.



El PP se mueve del no al sí tras haber pactado el Gobierno un nuevo texto con Junts que incluye medidas que ya suscitaban consenso, como la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte, y otras a las que el PP se ha opuesto como extender la suspensión de los desahucios de familias vulnerables o devolver un edificio en París al PNV.



El Partido Popular ha anunciado su voto a través de un hilo de mensajes en X, del que se ha hecho eco el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, que, también en esta red social, ha sostenido que sus adversarios "quisieron engañar a todos los españoles y les ha salido mal".



Ha argumentado el PP que aunque el Gobierno no merece "la confianza de nadie", los españoles no son culpables de su "falta de integridad".



"Votaremos Sí a esta rectificación, por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte. Que su incompetencia y debilidad no perjudique a quien no lo merece", ha anunciado este partido.



Según los populares, el objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez siempre fue decir que el PP "no apoya a los pensionistas, los usuarios del transporte público o los afectados por la DANA de Valencia", pero les "ha salido mal".



Pese a su voto a favor, el PP ha mantenido sus críticas al señalar que el nuevo decreto "acredita que el Gobierno mintió nuevamente al decir que no se podían trocear medidas" o que "demuestra que siguen al dictado del independentismo".



"Rectifican porque les obligan para seguir en el Gobierno (una vez más), no para servir a los españoles", han denunciado.



Respecto al nuevo decreto, los populares han destacado que del texto han caído medidas que el Gobierno "pretendía colar" y se han comprometido a seguir rechazando la "subida del IVA" o defender el desalojo inmediato de okupas, llegando "hasta donde haga falta en contra de los negocios del PSOE con fondos públicos".



"Estas victorias también las vamos a lograr más pronto que tarde", ha subrayado este partido.

Y ha resumido así su postura: "SÍ a las pensiones. SÍ a ayudar a Valencia. SÍ al descuentos en el transporte. NO a la mentira. NO al chantaje. NO a este Gobierno".



El partido de Feijóo ha denunciado además "el mal ejemplo de un Gobierno que se tiene que humillar a diario, que tiene que comprar voluntades con el dinero de todos y que necesita mentir y maniobrar porque carece sentido común, de servicio y de Estado", o que "ni siquiera es capaz de presentar un presupuesto".