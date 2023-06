El PP rechaza los debates semanales de Feijóo y Sánchez que este propone hasta el 23-J

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, rechazó los debates cara a cara semanales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso a Alberto Núñez Feijóo hasta el 23 de julio y los tachó de “excentricidad”.



“España no necesita siete cara a cara; quien los necesita es Sánchez”, aseguró Sémper, que ayer en una rueda de prensa también llamó la atención sobre que Yolanda Díaz, líder de Sumar, tampoco apoya este formato.



El PP denuncia que “Sánchez está más cómodo en un plató de televisión que en la calle”, pero rechaza “extravagancias” y que la “ansiedad” del candidato del PSOE les marque los tiempos.



“Feijóo es capaz de afrontar cualquier debate contra uno, contra siete; lo ha hecho en el pasado y lo hará en el futuro”, señaló también Sémper.

Estudiar las propuestas



El PP estudiará las propuestas que lleguen y recalcó que habrá debates “pero no fruto de las excentricidades y la desorientación en la que está sumido Pedro Sánchez” contra quien cargan por cambiar de criterio respecto de los debates.



El principal partido de la oposición apunta además a que tradicionalmente los debates se celebran durante los períodos de campaña y está dispuesto a estudiar una propuesta sólida.



Ante esta postura, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, rechazó que su propuesta de seis cara a cara con Feijóo sea una “excentricidad”. En su opinión es una “obligación”, un “deber” de todo demócrata y una “necesidad” de los sistemas políticos. Sobre las críticas de Yolanda Díaz, apuntó que también habrá debates con Sumar y con Vox.



Durante una rueda de prensa conjunta en Moncloa con el primer ministros sueco, Ulf Kristersson, Pedro Sánchez recalcó que “debatir nunca es una excentricidad”.



“Es una obligación, un deber de todo demócrata porque lo que está en juego es muy importante”, alegó antes de reiterar que es necesario “clarificar” la dirección que toma el país en los próximos cuatro años. Al respecto, insistió en que las elecciones son precisamente para eso y la democracia, añadió, consiste en “debatir, conocer los proyectos políticos, contrastarlos y argumentar en base a datos, razones e ideas y no a mentiras, bulos o descalificaciones o sucesión de monólogos”.



En este contexto y ante el primer ministro sueco, recordó que en las elecciones de Suecia hubo siete debates cara a cara y cicno debates sectoriales.



En cuanto a las críticas que ha realizado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien considera fuera de la realidad que el presidente debata a solas con Feijóo, Pedro Sánchez recordó que cuando lanzó esta propuesta también aseguró que habrá debates con otras fuerzas políticas, debates que “reconozcan la realidad” que es el multipartidismo del sistema político.



Pero alegó, en defensa de su propuesta de los cara a cara que no se puede “esconder” lo que considera una “obviedad” y es que los dos únicos candidatos posibles a la presidencia del Gobierno son él mismo y Feijóo.



Pedro Sánchez insistió en que esta afirmación la hace después de una reflexión inicial y es, asegura, que el PP está planteando estas elecciones en base a una “disyuntiva falsa”, que es “o Sánchez o España”.



“Esto no va de que quien no vote al PP o a Vox no sean españoles, no somos la antiEspaña, al contrario”, exclamó y recordó que esa disyuntiva se ha utilizado en otros sistemas cuando se hablaba de “o América o el socialismo”, o de “Bruselas o Budapest”.

Nada que ver



A este respecto insistió en que eso nada tiene que ver con lo que se juega el 23 de julio. En su opinión, lo que se juega en estas generales es que la presidencia del Gobierno y por tanto la orientación política que se le da al país pueda estar liderada o bien por él o bien por el señor Feijóo. Eso, dijo, no significa que no tenga debates con otras fuerzas políticas como Sumar o Vox. “Acudiré gustosamente”, exclamó.



Díaz criticó ayer la propuesta y señaló que “quien crea que el futuro de España se resume en una foto de Pedro Sánchez y Feijóo está fuera de la realidad de nuestro país”. La líder de Sumar expresó a través de Twitter que ella personalmente “va a seguir sumando para construir el futuro”.



También el presidente de Vox, Santiago Abascal, señaló que la propuesta de Sánchez muestra los “resabios del bipartidismo”, no responden a la actual realidad política de España y son “profundamente antidemocráticos”.



“Hay miles de españoles que votan a otras fuerzas políticas”, ha subrayado el presidente de la formación ultraderechista para quien los “viejos partidos” no se han dado cuenta de que España ha cambiado y no han aceptado la realidad.