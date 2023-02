El PP presiona a Vox para no que no presente una moción que "fortalece" a Sánchez

Varios cargos del Partido Popular han coincidido en elevar el tono contra Vox subrayando el "error" que supone presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez cuando "no dan los números" y solo va a servir para "fortalecer" al jefe del Ejecutivo al darle una "victoria" parlamentaria.



A la espera de que se confirme si Vox registra esa moción de censura y si finalmente el candidato es el economista y profesor Ramón Tamames (89 años), los 'populares' ya han deslizado que su voto en caso de presentarse será la abstención, en línea con las palabras de Alberto Núñez Feijóo en diciembre admitiendo que el Grupo Popular no se opondría.



Precisamente este martes, Tamames ha revelado que tuvo como invitado en fechas recientes en una comida al presidente del PP, donde defendió que este mecanismo parlamentario es necesario para "clarificar" los problemas del país. Fuentes de 'Génova' precisaron que ese encuntro fue "antes" de que el catedrático sonara como candidato a la moción y han añadido que había más personas de la Academia de Ciencias Morales y Políticas.



El secretario general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que esa moción de censura "todavía no se ha materializado o no hay una confirmación de la misma". "Esperaremos a elo, pero de producirse esa moción de censura al único al que beneficiaría es a Sánchez y evidentemente no estamos aquí para fortalecer a Sánchez", ha apostillado.



En este sentido, Gamarra ha resaltado -en una rueda de prensa en el Congreso- que serán los 47 millones de españoles y "no solo los 350 diputados" los que harán esa moción de censura en cuanto se abran las urnas, dado que la política de Sánchez no responde a resolver los problemas y necesidades de la sociedad española sino que "se ha convertido en un problema de los españoles", según ha apostillado.



Previamente, en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, la 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha indicado que esa posible moción solo beneficiaría a Sánchez y en estos momentos no están para "hacerle el juego al presidente del Gobierno sino para plantear una alternativa de Gobierno liderada por Alberto Núñez Feijóo".



"Las cuentas son las que son"



Por su parte, el coordinador general del PP, ha mostrado "todo su respeto" al profesor Tamames, una "figura importante" en la democracia española. "Reconocemos su buena intención al pretender ayudar a este país, pero las cuentas son las que son y las mociones de censura se presentan para ganarlas, no para que las gane el de enfrente", ha manifestado.



Bendodo ha señalado que la oposición debe centrarse en presentar alternativas, no en dar una "victoria" a Sánchez en el Parlamento. "El PP no va a votar que 'no' a una enmienda a Sánchez, pero creemos que es un error esta moción de censura porque fundamentalmente va a suponer una victoria de Pedro Sánchez en el Parlamento", ha declarado en RNE.



El coordinador general del PP ha insistido en que las mociones de censura "se presentan para ganarlas" y, por lo tanto, es un "error". A su entender, la "verdadera moción" a la política de Sánchez serán los comicios del 28 de mayo, con más de 8.000 urnas en todos los pueblos de España. "En lugar de que voten 350 diputados, que lo hagan millones de españoles", ha aseverado.



También se ha pronunciado el portavoz de comité de campaña, Borja Sémper, quien ha indicado que la moción de censura de Vox se enmarca más en "una estrategia de partido que en una opción que responda al interés general". "Nosotros creemos que la moción de censura son las elecciones", ha declarado en Onda Madrid.



Además, Sémper se ha preguntado "qué va a hacer Pedro Sánchez si pierde las elecciones". "Tenemos serias dudas de que aun perdiendo las elecciones no intente construir una mayoría Frankenstein para seguir en el Gobierno", ha alertado.