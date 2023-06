El PP pide a Vox que “no interrumpa” el cambio en las comunidades

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer a Vox que “no interrumpa” el cambio en comunidades y ayuntamientos porque el PP ha ganado “claramente” en muchas plazas. Dicho esto, ha recalcado que si el partido de Santiago Abascal “quiere derogar el sanchismo”, está “en disposición de facilitarlo”, pero si lo que quiere es “una cuota de poder” a través de consejerías o ministerios que lo diga “claramente”.



“Hemos ganado claramente en la comunidad Valenciana, en Aragón y Baleares. Y en algunas comunidades como Baleares, tenemos más votos que toda la izquierda junta y espero que nadie interrumpa este cambio”, declaró Feijóo, al ser preguntado si el PP va a negociar con Vox en aquellos sitios donde necesita su apoyo o esperará a que pasen las generales del 23 de julio.

Con los constitucionales



Feijóo defendió su propuesta de que gobierne el más votado. Al ser preguntado entonces si el PP perdería Extremadura en ese supuesto (el PSOE logró más votos aunque tienen ambos 28 escaños), respondió afirmativamente. Sin embargo, dijo que “el problema” es que el PSOE les dijo que “que nunca dejará gobernar a la derecha española”.



En este punto, abrió la puerta a hablar con las demás formaciones, incluido Vox. “Comprenderá usted que si usted no quiera ni siquiera sentarse a hablar conmigo, yo quedo legitimado para hablar con los demás”, dijo, para añadir que el PP hablará con “partidos constitucionales”.



“Pero oiga, yo no tengo que dar ninguna explicación al PSOE sobre ningún tipo de acuerdo de investidura con otros partidos, siempre que sean constitucionalistas”, señaló.



Al ser preguntado si el PP va a entenderse con Vox, Feijóo reiteró que él no tiene “ningún inconveniente en hablar con todo el mundo” y admitió que la relación con Santiago Abascal es de “absoluta cordialidad”. “Lo que ocurre es que nosotros tenemos un proyecto político distinto”, apostilló.



Una máxima con la que no está de acuerdo la ministra de Educación en funciones y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, quien reiteró que el PP y Vox “son lo mismo” y que si su partido hubiera ganado las elecciones municipales y autonómicas ahora se hablaría de “pucherazo”.



Así se expresó durante una entrevista en Antena 3, en la que puso como ejemplo que “muchos dirigentes actuales” de Vox, como Santiago Abascal, provienen del Partido Popular. También señaló que ambas formaciones plantean “políticas de retroceso”.



“Claro que son lo mismo”, ahondó Alegría, añadiendo con respecto al cambio climático que mientras Vox “desprecia que exista”, el PP “dice que para poder enfrentarnos al cambio climático pongamos una maceta en cada balcón”, recordó la portavoz socialista.

Entrar en los gobiernos

El vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, recalcó ayer la intención de su partido de entrar en los gobiernos autonómicos y municipales en los que el PP les necesita como única forma de “controlar” y “exigir” la confianza que plasmaron los ciudadanos en su formación. “Los números son los números”, remarcó.

“Tenemos la experiencia, por desgracia, de que cuando no hemos estado en el gobierno y hemos cerrado pactos de investidura o pactos anuales de presupuestos con el PP no hemos tenido la capacidad de exigirlo” y, como resultado, “el PP no hizo aquello que se había firmado en nuestros pactos”, declaró.

Por ello, en una entrevista para TVE, el político ultraderechista animó a la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo a descolgar el teléfono y “empezar una negociación en orden a cambiar las políticas de los gobiernos municipales y regionales”.