El PP critica que en el entorno de Pedro Sánchez “sobran pájaros y faltan personas honradas”

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular (PP), Noelia Núñez, criticó este sábado que en el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “el que no corre, vuela” y también lanzó que “sobran pájaros y faltan personas honradas”.



“Cuando hay problemas en tu entorno, en tu número dos, en tu mujer, en tu hermano, todo aquel que te rodea... el problema eres tú”, subrayó la diputada popular en unas declaraciones grabadas remitidas a los medios, en tanto que consideró que las distintas informaciones justifican la dimisión en bloque del Gobierno.



“Es más fácil encontrar decadencia que honestidad, porque hoy ya hay más imputados que ministros”, indicó Noelia Núñez al respecto.



En ese sentido, la popular citó la participación de Manuel de la Rocha como asesor económico del Ejecutivo central en el rescate de la aerolínea Air Europa durante la pandemia junto a la intermediación telefónica entre Javier Hidalgo, el que fuera director ejecutivo de Globalia (Air Europa), con la mujer del presidente, Begoña Gómez.



“Cinco días después de esa llamada, fue Pedro Sánchez el que se implicó personalmente en el rescate y le pidió a Ábalos darle una vuelta al mismo. ¿Hasta cuándo va a durar esta agonía? ¿Hasta cuándo va a durar este Gobierno?”, sostuvo la popular para seguidamente responder que lo que “es revelador es que el presidente del Gobierno no diga ni pío y no responda a ni una de las preguntas que le planteamos”.



Así, aseguró que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) y los mensajes con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se han convertido en “el mayor miedo de Sánchez”.

Enmienda a la totalidad



Por ello Núñez realizó una enmienda a la totalidad del Ejecutivo al haberse transformado en un “culebrón, cuyos episodios no los escriben los guionistas, sino los investigadores de la Guardia Civil y los periodistas que destapan todas sus miserias”.



Además, la diputada avanzó que su formación pedirá esta próxima semana explicaciones a la vicepresidenta del Ejecutivo y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien, “por mucho que se esconda, tendrá que decir por qué su equipo más directo está directamente implicado en la trama”.



Por otra parte, la dirigente del Partido Popular también adelantó que interpelaran en el Senado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, e impulsarán su reprobación en el Congreso ante “el caos ferroviario y el abandono a los usuarios que se quedaron encerrados en los trenes”, señaló.



“Es el peor ministro de Transportes en el peor momento de la historia del ferrocarril de nuestro país”, subrayó Núñez. Por otra parte, la popular ironizó con el hecho de que la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, negase la posibilidad de un ciberataque como causa del apagón: “Desmentir a Pedro Sánchez y negar el ciberataque, algo que Red Eléctrica descartó en las 24 horas siguientes del apagón”, sostuvo sobre el papel de Aagesen.

Campaña de acoso

Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, aseguró que el PP y todas sus terminales están protagonizando una campaña de acoso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y les advirtió: “Vais a fracasar. Estáis ya, de hecho, fracasando”.

Afirmó que este acoso, a través del método del “barro y la mentira” y con el objetivo de destruir al adversario es, en sus palabras, un movimiento a la desesperada y un ejemplo de mala política como nunca había pensado que vería.

“Para que no te lo traduzcan mal, te lo voy a decir directamente en castellano, para que me entiendas”, se dirigió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que le dijo que esta campaña va a fracasar porque, a su juicio, los ciudadanos quieren soluciones y propuestas, no broncas y descalificaciones.

Además, destacó que detrás de Sánchez está todo el PSOE y un conjunto muy amplio de ciudadanos españoles y catalanes “orgullosos” de que haya subido las pensiones, implementado el ingreso mínimo y de revalorizado el salario mínimo interprofesional, entre otras cosas.