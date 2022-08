El PP cree que Sánchez reproduce "las peores políticas" económicas de Zapatero y advierte de que "no tiene sentido"

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha advertido de la situación económica "difícil" y ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté reproduciendo "las peores políticas" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Si esas medidas no sirvieron, no creo que tenga sentido que las sigamos reproduciendo", ha apostillado.

Bravo se ha referido, en concreto, a las políticas de Zapatero cuando "negaba la crisis; cuando posteriormente dijo que había brotes verdes; inventó un plan E, que hoy podemos llamar un Next Generation; y, posteriormente, hablaron de la corbata, de bajar la temperatura de los establecimientos y solamente nos falta que nos regale una bombilla, quizá sea el último elemento para terminar de copiar por completo a Zapatero".

"Si esas medidas no sirvieron, no creo que tenga sentido que las sigamos reproduciendo", ha vuelto a reiterar Bravo, que ha visitado el municipio malagueño de Antequera, junto al alcalde, Manuel Barón; el presidente local, José Ramón Carmona, y el secretario de Organización del PP, Ángel González.

Así, ha señalado en relación con la economía que se está viendo que "se intenta tapar con cortinas de humo, por ejemplo, con los conflictos o confrontaciones que intentar hacer ver entre comunidades del PP con el Gobierno del PSOE, y, sin embargo, no hablamos de lo importante".

El dirigente 'popular' ha aludido a los datos del empleo, precisando que la afiliación bajó, "el peor dato de la serie histórica desde 2001, es un dato objetivo", ha abundado. Es más, ha agregado que si se ve el dato del paro "no solamente no bajó, sino que se incrementó" y "es un dato que "no se producía desde 2008".

Otro dato que ha señalado Bravo es que el Banco de Inglaterra "anuncia una subida de los tipos de interés muy por encima de la de, incluso, el propio el Banco Central Europeo (BCE)" y que 2023 "será un año de dificultades económicas muy importante", además de que "el propio BCE ha dicho que no se considera volver a una inflación del 2,8% aproximadamente hasta dentro de tres años".

"Anticipan algo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo", ha advertido, insistiendo en que "la situación económica se va a poner difícil". En este punto, ha admitido que la ministra Nadia Calviño, "después de negarlo durante mucho tiempo, reconoce, por primera vez, que vienen trimestres complicados".

A su juicio, "esto nos recuerda al peor escenario de 2008, 2009, 2010 y a las peores políticas de Zapatero, que está reproduciendo, literalmente, Sánchez".

Por tanto, ha señalado, "es necesario" que haya un gobierno que "cuente la verdad" y también "las propuestas que tiene para mejorar esta situación", reiterando los cinco planes de mejora planteados por el PP en el ámbito económico, de defensa, de la sanidad, energético y de justicia.

"Ninguno ha sido admitido", ha lamentado, al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo "prefiere oír a otro tipo de partidos que no tienen ese concepto de España que podemos tener nosotros y por eso van buscando unos socios que entendemos no son los que los españoles pretenden que sean los que consigan salir de esta situación difícil".