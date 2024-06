El PP acusa al Gobierno de ser una "trituradora" de instituciones para "salvar" a Sánchez

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha acusado este domingo al Gobierno central de convertirse en una "trituradora" de instituciones para "salvar" al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.



En declaraciones a los medios en Sevilla, Bravo ha criticado la "debilidad" de un Gobierno al que "solo le preocupa salvar la figura de Pedro Sánchez" y que defiende un sistema de financiación autonómica "a la carta" porque el presidente del Ejecutivo "necesita" los votos de Junts y ERC para continuar en La Moncloa.



"Sánchez dijo que no habría indulto, los separatistas que sí y lo hubo; dijo que no habría amnistía, los separatistas que sí y la hubo. Montero dice que no habrá cupo y los independentistas que sí. Saquen ustedes sus propias conclusiones", ha expuesto el dirigente popular.



Además, Bravo ha reprochado a la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que cuando era consejera en Andalucía defendiera un nuevo modelo de financiación, reclamara 16.000 millones de euros extra y seis años después el Gobierno "no haya hecho nada" en este ámbito.



Ha afeado, así, que ahora apueste por la "bilateralidad" y la condonación de la deuda de Cataluña, pese a que anteriormente abogó por la "multilateralidad".



El popular ha criticado también que el Gobierno pregunte a los partidos independentistas si van a apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2025: "Si dicen que no, no habrá presupuesto y, si dicen que sí, lo habrá para todos los españoles", ha lamentado.



Asimismo, ha acusado al jefe del Ejecutivo de quitar competencias al Senado, de plantear sanciones a medios de comunicación que dan información "que no le parece apropiada" a Sánchez y de desprestigiar a juzgados que investigan "aquello que él no cree oportuno".