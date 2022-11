Podemos cambia de tercio y no da por hecho que Yolanda Díaz será su candidata

Pablo Iglesias no parece que tenga intención de soltar las riendas invisibles de Podemos y mucho menos que la formación morada quede diluida en una coalición con la plataforma de Yolanda Díaz, a quien los morados ya no se refieren explícitamente como su candidata, como venían haciendo hasta ahora.



Cuando Díaz concluya su proceso de organizar Sumar, ha dicho el portavoz de Podemos, Javier Sánchez, en una rueda de prensa en la sede morada, escucharán su propuesta, insistiendo en que su voluntad es alcanzar un acuerdo de coalición con Sumar, "pero es Yolanda Díaz quien debe decidir si es la candidata, ahora no tenemos esa información".



Después de que Iglesias interviniera ayer en la Escuela de Otoño de Podemos, que les ha servido para su "rearme ideológico" de cara a las municipales y autonómicas de 2023, con un tono bastante duro y marcando perfil morado frente a los planes de Díaz, hoy este partido ha seguido en esa línea de pedir respeto, pero desviando más el foco hacia las "cloacas del Estado" y determinados medios de comunicación que quieren destruirlos, según ha dicho el portavoz.



Eso sí, ha dejado claro que Podemos ha sido la fuerza de la izquierda no socialista que mejores resultados ha obtenido en los cuarenta años de democracia, demostrando que han conseguido "medidas que eran imposibles" como el impuesto a los ricos y, por tanto, tiene que ser una pieza "decisiva" en esa eventual confluencia con Sumar, que Díaz quiere que sea sin protagonismo de siglas.

En esa idea ha continuado también Iglesias, que ha vuelto a mandar un recado a su antigua amiga y a quien designó como heredera suya al recordar que "si Podemos no existiera, Yolanda Díaz no sería vicepresidenta segunda ni ministra de Trabajo".



Un mensaje que ha dejado caer en RAC1, donde ha repetido que Podemos tiene que confluir con todos pero tiene que ser respetado".



Lejos de apaciguarse las relaciones entre ambas partes por los planes de Díaz, la tensión se ha vuelto a elevar tras el protagonismo de Iglesias, que no parece soltar la tutela del partido porque el liderazgo de Ione Belarra no logra despegar, y también por la proximidad del nuevo ciclo electoral.



Podemos mantiene que quieren confluir con Sumar pero han dejado de referirse a Díaz como su candidata y recalcan que ahora están ocupados en las elecciones de mayo, a las que la plataforma de la vicepresidenta no llegaría en ningún caso, para revalidar y aumentar su presencia territorial.



"Sin un buen resultado de la izquierda transformadora no habrá un buen resultado en las generales", ha advertido Javier Sánchez, quien ha evitado pronunciarse sobre si Yolanda Díaz es la mejor candidata que puede tener el espacio para las próximas generales.



Otro de los engranajes que mueven el espacio, Izquierda Unida, no ha querido entrar en cómo este golpe que ha dado Iglesias sobre la mesa puede afectar a la unidad de la izquierda y se han limitado a decir que ellos siguen trabajando para que haya una sola candidatura electoral en las próximas legislativas.



Izquierda Unida tampoco atraviesa su momento más dulce con los morados y está por ver si llegan a algún acuerdo para ir juntos en algunos municipios o territorios después de dar por finiquitada la marca Unidas Podemos y teniendo en cuenta el choque que mantienen en Andalucía y que puede lastrar las relaciones a nivel global.