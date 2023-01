Los partidos insisten en desacreditar la propuesta de Feijóo sobre la lista más votada

Los partidos políticos volvieron a desacreditar hoy la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que gobierne la lista más votada en las elecciones municipales y coincidieron en que, además de no tener mucho éxito en su propia formación, es una ocurrencia nacida de la cercanía de los comicios.



La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, afirmó que la propuesta de Feijóo lo único que persigue es tapar aquellos temas que son de interés para la mayoría social y que tienen que ver con “las cosas de comer”, a las que está dando respuesta el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sin pies ni cabeza



El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, reiteró que denota un cierto “analfabetismo constitucional y político” porque en la democracia parlamentaria española gobiernan las mayorías parlamentarias, no las listas más votadas.



Además de no tener nada que ver con la Constitución, apuntó Echenique, es un planteamiento que generaría gobiernos en minoría, que no podrían aprobar leyes o presupuestos. La medida, en definitiva, no tiene para Podemos “ni pies ni cabeza” y solo se justifica en el deseo del PP de que Podemos no esté en los gobiernos y en tener una excusa para meter a la ultraderecha en los mismos si tiene que hacerlo.



El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se refirió también a la propuesta de Feijóo y apostó por “lo que está en vigor”, que en España gobierne quien consiga más apoyo en las urnas. Gracias a ello, indicó, es alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida, con el apoyo de Vox.



El líder de Más País, Íñigo Errejón, señaló por su parte que mañana ya nadie se toma en serio la propuesta de Núñez Feijóo, “ni siquiera en su propio partido”. A su juicio, la propuesta cuando nació era una “ocurrencia no muy afortunada”, hecha sin pensar en los efectos que iba a tener sobre el sistema político, como por ejemplo que sería su formación la que estaría gobernando en el Ayuntamiento de Madrid o que Isabel Díaz Ayuso nunca hubiera sido presidenta de Madrid porque no ganó las elecciones en 2019.



Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, consideró la idea como una ocurrencia más del líder del PP, la misma —subrayó— que tuvo el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy cuando perdió la mayoría absoluta.



Desde el PDeCat, su portavoz, Ferran Bel, argumentó que estas propuestas se tienen que plantear alejadas de las elecciones, tras una reflexión seria, por lo que no le parece acertado que se intente enmarcar en un “escenario tan cargado de simbolismo con propuestas frívolas”.



Para el portavoz del BNG, Néstor Rego, Feijóo trata de reciclar el plan que presentó en Galicia hace catorce años y con el que, según recordó, no fue coherente al facilitar el acceso a la alcaldía en Ourense a la tercera fuerza en votos, Democracia Ourensana.