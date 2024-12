Óscar López concurre para liderar la misión "colectiva" de "provocar el cambio en Madrid"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha subrayado que su decisión de presentarse a las primarias del PSOE-M es personal y con ella espera liderar una "misión colectiva" para "provocar el cambio en Madrid".



Así lo ha trasladado en una rueda de prensa en la agrupación socialista del distrito centro de la capital en la que ha confirmado su candidatura y ha criticado la política de confrontación que se hace en Madrid.

Tras augurar que se va a enfrentar a la "maquinaria del fango de la derecha", ha recalcado que "la izquierda valiente es la que gana" en esta comparecencia en la que ha estado acompañado de dirigentes socialistas madrileños, entre ellos la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, exdelegada del Gobierno en Madrid.



"Llevo muchos años en esto y conozco muy bien las técnicas de la fachosfera, conozco muy bien cómo se dedican a insultar, a destrozar al rival, a lanzar bulos, a lanzar mentiras", ha recalcado López, quien ha asegurado que se "enfrentará a la maquinaría del fango", con un proyecto respaldado por la militancia. "Vamos a ganar al mal", ha remarcado.



Respecto a las críticas hechas a su candidatura para liderar el PSOE-M por parte del PP de Madrid, López ha ironizado que ha notado su “cariño desde el minuto uno”, y ha señalado que Ayuso es la "mejor representante del trumpismo en España" porque lleva "muchos años sembrado la desafección" y "a base de bulos y de mentiras consiguen que la mayoría social no se implique, no se emocione, no se movilice, no participe".



"Yo estoy preocupado porque cada vez que roba uno del PP tiene que responder uno del PSOE", ha asegurado el ministro quien ha remarcado que con él no van a funcionar las "técnicas intimidatorias" de los populares en Madrid.



El ministro ha reiterado que dar un paso al frente para liderar la federación madrileña ha sido una decisión “personal” y que fue él mismo quien se lo trasladó al líder del PSOE, Pedro Sánchez, quien sabe “mejor que nadie que en este partido deciden sus militantes”.



López ha defendido su trayectoria dentro del PSOE para “lograr el cambio en Madrid” con “ilusión y ambición” y aunque sabe que mucha gente no lo piensa aún dice que tiene marcado en el calendario el tercer domingo de mayo del 2027 porque "ese día vamos a lograr el cambio”, ha insistido López.

También ha defendido que para lograr ese cambio aportará su dilatada trayectoria dentro del PSOE y la “experiencia” adquirida con líderes socialistas como José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba y Pedro Sánchez, “con los mejores”, ha dicho.



Además, ha recalcado que ganarán “por una razón” que “los madrileños conocen", y es que el PP quiere convertir Madrid “en un club privado”. Desde la sanidad, la educación, los “mayores que murieron abandonados en las residencias” o los “negocios del hermano, del padre y del novio” de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha relatado López.



Al ser preguntado sobre si compaginará a la secretaría general del PSOE-M con su cargo como ministro, López ha afirmado que lo hará del mismo modo que Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño pero, con una diferencia, que él “va a dedicar mucho más tiempo” a la región.