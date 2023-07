Mazón, “preocupado” por las cuentas que le deja Puig, espera acelerar la reforma de la financiación

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, mostró su “preocupación” por el estado financiero de las cuentas que encontró a su llegada al cargo, algo a lo que quiere hacer frente desde tres vías: la reactivación económica, la renovación “inmediata” de la financiación autonómica por parte del Gobierno que salga de las urnas mañana y la reducción del gasto político.



Así lo expuso tras el primer Pleno del Consell, donde reconoció que los datos contables de la Generalitat son “preocupantes”.



Mazón remarcó que lo primero será que la nueva consellera de Economía, Ruth Merino, elabore un informe sobre el estado de la tesorería de la Generalitat y las cuentas, en lo que recordó que “hay que diferenciar entre el déficit, la deuda y la tesorería”. A partir de ahí, abogó por sanear las cuentas mediante la reactivación económica “para una recaudación mucho más justa que tenga que ver con la actividad económica y no con la presión fiscal”.



Con el mismo objetivo, el líder del PPCV urgió a la reforma “inmediata” del sistema de financiación autonómica, junto a la “compensación correspondiente” por parte del Gobierno de la deuda histórica acumulada por la infrafinanciación de la comunidad. “Es una prioridad y vamos a incrementar esa presión”, advirtió.



En tercer lugar reiteró su intención de reducir el gasto político en el Consell y en el sector público de la Generalitat. “En eso vamos a ser tan incisivos como en la correspondiente rebaja fiscal”, dijo tras un Pleno que ¡aprobó como única medida la tramitación urgente de la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones.

Revisión y censura



Cuestionado por las subvenciones pendientes de pago a empresas aprobadas por el anterior Consell, Mazón garantizó que se revisarán todos los libramientos de pagos ordenados; “especialmente” –subrayó– durante el período en el que estaba en funciones el Gobierno de Ximo Puig.



“Aunque algunos nos hayan sorprendido, no por eso vamos a dejar de estudiarlas y de revisar su correcta aplicación. Es lo que puedo decir hasta el momento”, zanjó.



Por otra parte, Mazón, mostró su “respeto a la autonomía municipal” ante la decisión del concejal de Cultura de Vox en Borriana (Castellón) de anular la suscripción municipal de varias revistas escritas en catalán y el cambio de nombre del Auditori de Torrent (Valencia) gobernado por PP y Vox al perder el apelativo de ‘Vicent Torrent’, músico fundador de Al Tall.

“Llevo cuatro años presidiendo la Diputación (de Alicante) y conozco el respeto a la autonomía municipal que sale de las urnas. No creo que corresponda a un presidente de la Generalitat valorar la suscripción o no de un ayuntamiento concreto a una revista concreta. No creo que sea mi labor”, afirmó en rueda de prensa tras el primer Pleno del Consell, preguntado por ambas cuestiones.