Junqueras acusa a JxCat y el PSC de "taparse la corrupción" mutuamente

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado este sábado a dirigentes del PSC y de JxCat de "taparse la corrupción" entre ellos y de haberse "repartido" las instituciones catalanas durante décadas.

Junqueras ha intervenido ante el Consell Nacional de ERC, celebrado este sábado en Barcelona, en pleno debate sobre la continuidad o no de JxCat en el Govern y tras la crisis abierta entre los dos socios del Ejecutivo catalán.

"¿Por qué algunos dirigentes de JxCat están tan obsesionados con amenazar la continuidad del Govern, la unidad del Govern, la presidencia de Pere Aragonès y, en cambio, nunca ponen en duda su presencia en el Gobierno de la Diputación de Barcelona, en la que han regalado la presidencia al PSC?", ha sostenido el presidente de ERC.

Ante esta tesitura, Junqueras ha emplazado a "toda la buena gente de JxCat" que "no está de acuerdo con la estrategia de sus dirigentes" a que "no se dejen arrastrar" y "no sacrifiquen el país" por "los intereses de sus dirigentes".

"Cataluña es más importante que los intereses de algunas personas concretas que quieren tapar sus casos de corrupción, o que quieren tapar sus aspiraciones poco legítimas, o que quieren tapar su voluntad de seguir repartiéndose las instituciones con el PSC", ha manifestado Junqueras.

El presidente de ERC ha centrado su discurso en arremeter contra el PSC, al que ha responsabilizado del mal servicio de los trenes de Rodalies y ha lamentado, a renglón seguido, que algunos dirigentes de Junts "prefieran atacar a ERC".

Además, ha acusado a ambas formaciones de "enfrentar" y "dividir" a la sociedad catalana: "Nosotros queremos coser nuestra sociedad".

Como prueba de que PSC y JxCat se han "repartido" las instituciones, Junqueras ha enumerado, además de la Diputación de Barcelona, al Ayuntamiento de Sabadell y a "decenas de consejos comarcales", en los que "dirigentes de Junts no tienen inconveniente" en "regalarle las instituciones" al PSC.

"Algunos dirigentes del PSC y algunos dirigentes de JxCat prefieren arrastrar las instituciones del país por el pedregal para proteger sus intereses personales, sus egoísmos y sus miopías", ha remachado.