Indignación en el PSOE por el "linchamiento" a socialistas con caso Mediador

El señalamiento público de representantes socialistas en el caso Mediador está provocando enfado e indignación en el PSOE, donde algunos diputados y senadores advierten a EFE de que, más allá del posible daño electoral al partido, este "linchamiento" causa también un perjuicio a toda la clase política.

"Hay mucha indignación en el grupo. Hay una diana puesta en el PSOE y se está señalando a todo el mundo, a todas las provincias", comenta una diputada socialista, que denuncia que se esté "metiendo a todos en el mismo saco".

Otros parlamentarios del PSOE consultados por EFE coinciden con esta visión y lamentan que esté ocurriendo en un caso en el que por el momento tan solo hay dos socialistas implicados: el exdiputado canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, al que el partido obligó a entregar el acta y suspendió de militancia, y su sobrino Taishet Fuentes, que lo sustituyó como director general de Ganadería del Gobierno de Canarias.

"Se está volviendo al discurso de que todos los políticos somos iguales", advierte un senador socialista, que cree que esta situación perjudica a todos los partidos, no solamente al PSOE.

Fuentes de Ferraz confirman a EFE que más de una decena de diputados y senadores socialistas, además de cargos del PSOE en Canarias, van a emprender acciones legales para defender su "honorabilidad" tras ser vinculados con Fuentes Curbelo.

La mayoría de ellos han sido señalados públicamente por el intermediario que da nombre al caso, Marco Antonio Navarro Tacoronte, por haber participado supuestamente en cenas en Madrid junto a Curbelo, algunas de las cuales acabaron en fiestas donde había drogas y se contrataron servicios de prostitutas, según recoge el sumario del caso.

"No he estado en esas cenas, no entiendo por qué se me mete en ese rollo", dice a EFE uno de los diputados socialistas señalados, que prefiere hablar desde el anonimato.

Asegura que lo está pasando "muy mal" y que está "muy disgustado" por el hecho de que lo hayan vinculado con el caso Mediador, algo que niega tajantemente, y agradece el "apoyo" que está recibiendo por parte de la dirección del grupo parlamentario socialista y de Ferraz.

Es de los pocos parlamentarios señalados que han accedido a hablar con EFE, ya que la mayoría optan por el silencio o como mucho se limitan a recordar su decisión de emprender acciones judiciales.

El PSOE solo tiene constancia de una cena celebrada a finales de 2020 a la que acudieron Fuentes Curbelo, dos empresarios y cinco diputados socialistas que, según fuentes de Ferraz, se dirigieron directamente a la dirección del grupo socialista para reconocer su asistencia y asegurar que no ocurrió nada fuera de lo normal.

Estos cinco diputados son Indalecio Gutiérrez (Almería), Manuel Arribas (Ávila), Guillermo Meijón (Pontevedra), Uxía Tizón (Ourense) y Ana Prieto (Lugo).

Además de ellos, han sido señalados otros parlamentarios socialistas que también han anunciado acciones legales, como la secretaria de Igualdad del PSOE y diputada por León, Andrea Fernández; la diputada por Sevilla Beatriz Carrillo, el diputado por León Javier Alfonso Cendón, el diputado por Cuenca Luis Sahuquillo o la senadora por Tenerife Olivia Delgado.

"Como no se gestione la crisis con cabeza puede acabar con una fractura (en el grupo parlamentario socialista)", advierte un diputado del PSOE del Congreso, que afirma que hay un ambiente de "nerviosismo" y "frustración" por el "linchamiento público" que están sufriendo algunos de sus compañeros.

En su caso, augura que el caso Mediador puede tener una repercusión electoral negativa para el PSOE no solo en Canarias, epicentro de la trama, sino también a nivel nacional por la tendencia de asociar posibles casos de corrupción a unas "siglas".

En cambio, otro diputado socialista resta importancia a las consecuencias electorales y pone el acento en la "situación de impunidad" del PSOE ante los señalamientos.

"Por culpa de una persona, manchar a todo el grupo parlamentario es injusto porque no es verdad", dice este parlamentario, que denuncia que está siendo acosado en redes sociales pese a que su nombre no ha aparecido en ningún momento asociado a Fuentes Curbelo.

Algunos parlamentarios socialistas echan en falta más información sobre el caso Mediador por parte de la dirección del grupo y poder hablar "cara a cara", ya que aseguran que desde que se conocieron las primeras informaciones, hace más de dos semanas, tan solo han recibido un mensaje para ofrecer asistencia jurídica a los afectados por los señalamientos.

Sin embargo, la mayoría de parlamentarios consultados por EFE afirman que el tratamiento que la dirección del grupo y Ferraz está dando al caso es adecuado y creen que haber convocado una reunión específica hubiera sido incluso contraproducente porque hubiera amplificado un asunto que circunscriben básicamente a una persona.

Fuentes de Ferraz y del grupo parlamentario insisten en que ir a cenas tras la actividad en el Congreso es "absolutamente normal", especialmente en el caso de parlamentarios que son de fuera de Madrid, y subrayan que el partido actuará con "contundencia" si se demuestra que ha habido algún otro caso de presunta corrupción o "comportamientos no éticos".

Lo que no dejan claro es qué votará el PSOE tras la petición del PP para crear una comisión de investigación sobre el caso Mediador en el Congreso, aunque señalan que este mecanismo es poco eficaz y optan por dejar más bien trabajar a la Justicia.