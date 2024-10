Feijóo respalda a Ayuso tras plantar a Sánchez: "Cuando no hay noticias hay que inventarlas"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este lunes su respaldo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras su decisión de no reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Cómo no voy a respaldar a Ayuso", "cuando no hay noticias hay que inventarlas", ha afirmado