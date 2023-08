Feijóo rechaza el "chantaje" aunque le lleve al no a su investidura

En la apertura del curso político del PP madrileño y junto a Isabel Díaz Ayuso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha defendido acudir a la investidura y exponer su alternativa al "chantaje" aunque esta posición le cueste el "no", que recibirá con "dignidad" y "determinación".



"Es posible que defender la igualdad de los españoles nos deje sin la presidencia dentro de un mes, pero llegaremos al gobierno defendiéndola", ha exclamado Feijóo en un acto que coincide con su ronda de contactos para buscar respaldo ante el debate de investidura, al que salvo sorpresas llegará sin apoyo suficiente los próximos 26 y 27 de septiembre.



Después de que la presidenta madrileña haya avalado su estrategia tras las elecciones, aunque vea "bisoño" apelar al PSOE, Feijóo ha señalado que aunque el PP se quede a cuatro votos de la presidencia tiene la obligación de ser la "voz" de los 11 millones españoles que votaron cambio.



Además, Feijóo ha cargado con dureza contra el PSOE tras rechazar su secretario general, Pedro Sánchez, la propuesta del popular de gobernar solo dos años para acometer hasta seis pactos de Estado y convocar, después, elecciones.



"Hemos construido un país basado en pactos y ahora se quiere destruir un país porque no quieren un solo pacto salvo con aquellos quieren destruir el país, y eso no son pactos de Estado, sino pactos antiestado", ha denunciado Feijóo, que ha sostenido que el PSOE ya no es un partido de Estado.



Feijóo ha defendido su intento de escuchar tanto a los líderes políticos, con la excepción de EH Bildu, como a los presidentes autonómicos, pero ha defendido que no adquirirá "ninguna deuda que perjudique a los intereses generales" ni llegará a la presidencia "por atajos".