Feijóo pide elecciones generales y Ribera le acusa de "mimetizarse" con "la ultraderecha"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al Gobierno que retire la amnistía y convoque elecciones generales para poner "punto y final" a una legislatura "que ya está perdida", mientras que el PSOE le ha acusado de haber pasado de "blanquear a la ultraderecha" a "mimetizarse con ella".



Durante el acto que el PP ha celebrado en Madrid, que ha congregado a decenas de miles de simpatizantes y al que ha asistido la plana mayor del partido, Feijoó ha instado a Sánchez a un adelanto electoral y a la disolución de las Cortes porque "el país está parado" y "estamos hartos de la arrogancia, de la mentira y del egoísmo" del presidente de Gobierno.



"Pedimos que se nos consulte, que retire la ley de amnistía y nos consulte a todos los españoles...que nos deje hablar porque nos ha engañado y a los suyos también", ha dicho al tiempo que ha incidido en que "tenemos un Gobierno que nos desprecia y nos ha vendido a todos los españoles por siete votos".



El líder del PP ha arremetido contra la ley de amnistía, aunque más duro ha sido el presidente de Vox, Santiago Abascal, que en Valencia ha instado al PP a dejarse de "romerías" y de "juegos de artificio" contra la amnistía, a cuatro días de que el Congreso apruebe la norma definitivamente.



Abascal ha calificado de "tremendo" que el PP proponga someter a referéndum la modificación de la Constitución si el Gobierno quiere aprobar la Ley de Amnistía, pues lo que tiene que hacer "es defender la legalidad constitucional y que la ley sea igual para todos".



En Las Palmas de Gran Canaria, la candidata del PSOE al Parlamento Europeo, Teresa Ribera, ha acusado a Feijóo, de haber pasado de "blanquear a la ultraderecha" dándole entrada en gobiernos autonómicos a "mimetizarse con ella", cuando "era ese que venía de moderado".



Allí, Ribera han ahondado en el mensaje central del PSOE en esta campaña: mucho de lo que representa la Europa social está en riesgo si el 9 de junio crecen "la derecha y la ultraderecha".



"Dicen defender la Constitución y pretenden darnos lecciones de ello, cuando hace 2.000 días que se la saltan y no renuevan el Consejo General del Poder Judicial, sin ningún pudor. Se inventan que hace falta que medie la Comisión Europea porque, si no, no es posible el acuerdo, y toman el pelo a los comisarios. ¿Esa es la derecha que va a defender los tratados europeos?", se ha preguntado la vicepresidenta tercera del Gobierno.



El PSOE y el PP polemizaron, posteriormente, sobre la asistencia que había tenido el acto del principal partido de la oposición en el centro de Madrid.



También en Las Palmas, la candidata de Podemos al Parlamento Europeo Irene Montero ha defendido que "la izquierda tiene que ponerse en pie" para "hacer frente a la estrategia golpista" que atribuye al "PP y sectores reaccionarios del poder judicial y mediático" contra la Ley de Amnistía.



Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha pedido el voto para "parar la ola reaccionaria" y también para que dar fuerza a su formación en el Gobierno y así "impedir la austeridad que ya han aprobado el PP y el PSOE en Europa".



En un mitin en Zaragoza, Díaz ha insistido en que la derecha y la extrema derecha está "hipermovilizada" y ha pedido "enormes dosis de esperanza" para coger la papeleta de Sumar el 9J y "seguir ganando derechos".



Desde Cataluña, el cabeza de lista de JxCat a la Eurocámara, Toni Comín, ha advertido de que el futuro del 'procés' "está en juego en estas elecciones europeas" y ha pedido el voto para su lista, "la única en condiciones de ganar", para explicar a Europa que el proceso soberanista "sigue adelante".



Nada que ver con el discurso del presidente de ERC, Oriol Junqueras, que ha reivindicado que su formación "ha batallado para conseguir el traspaso del servicio de Rodalies y de Media Distancia", mientras que otros partidos "han puesto dificultades y trabas".