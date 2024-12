Feijóo augura un 2025 con el Gobierno "entre los juzgados y Waterloo" tras un año perdido

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vaticinado un 2025 "que discurrirá entre los juzgados, Waterloo y quizá algo de Franco", tras un 2024 que considera un año perdido, en el que ve al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "acorralado" por las sospechas de corrupción en su partido, su entorno y su Ejecutivo.



El jefe de la oposición ha comparecido este viernes ante los medios para hacer balance político del año 2024, que considera "un bochorno" a efectos del jefe del Ejecutivo por la "colección de escándalos sin precedentes en su entorno político y personal" y "una pérdida de tiempo y de dinero" a efecto de los españoles.



"España no tiene Gobierno, no tiene un Gobierno interesado en los problemas de los españoles, capaz de aprobar leyes sin desguazar el Estad; no tiene un Gobierno preocupado por nada que no sea su propia supervivencia", ha dicho Feijóo tras cuestionar tanto los pactos de Sánchez como su "triunfalismo económico".



El presidente del PP ha señalado además que el presidente del Gobierno no sabe cuánto va a durar a legislatura, por su dependencia de Junts, y no tiene votos para presentar los presupuestos.



"No hay antecedentes ni precedentes de un primer ministro europeo en la situación judicial y política del presidente del Gobierno; a lo largo de 2025 lo que ocurrirá en España no dependerá del Gobierno y su presidente, dependerá de los juzgados y Waterloo", ha recalcado.