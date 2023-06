Feijóo acusa a Sánchez de "podemizarse" y es incompatible con presidir la UE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo de haberse “podemizado” y de “mutar” el PSOE, y ha añadido que el PSOE “necesita un nuevo liderazgo” porque en este momento Pedro Sánchez “se representa a sí mismo”. Tras asegurar que es el presidente del Gobierno “el único que está en los extremos” y que ha vuelto a “los tiempos del dóberman”, ha recalcado que su discurso “señalando” a jueces, periodistas, empresarios o la oposición es “incompatible con ser primer ministro de la UE”.



Así se ha pronunciado después de que Sánchez denunciara este miércoles ante los parlamentarios socialistas el dominio de la derecha de los medios de comunicación y augurase que será acusado de “pucherazo” como ocurrió en EEUU cuando Donald Trump perdió las elecciones: “No es nuevo, sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida contra el Capitolio para denunciar un falso pucherazo”, añadió.



En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha señalado que “el único que está en los extremos” es Pedro Sánchez, que ha llegado a acuerdos con “todo el extremismo” que hay en España. “¿Hay más extremismo en la política española?”, se ha preguntado.



El jefe de la oposición ha afirmado que Sánchez y el PSOE “se han podemizado” e intentan que “la izquierda más radical” vote la candidatura que encabeza el presidente del Gobierno en las elecciones de julio. “Me da la sensación de que el problema lo tienen entre ellos”, ha apostillado.



Feijóo ha señalado que “un primer ministro europeo no puede tener un mensaje como el de Sánchez” este miércoles porque, a su juicio, ese discurso, es “incompatible con ser primer ministro de la UE” tras haber estado “señalando de forma continua” a “jueces, a los periodistas, a los supermercados y al jefe de la oposición”.



El líder del PP ha afeado al Gobierno que le acuse de incitar “al odio” con su discurso ante la Junta Directiva Nacional de su partido y le equipare con la “extrema derecha”. “Volvemos otra vez a los tiempos del dóberman, a los tiempos del nerviosismo. Un primer ministro de un país no puede ir por la vida así”, ha manifestado.



DICE QUE SÁNCHEZ NO LE HA LLAMADO TRAS EL 28M



En este sentido, ha indicado que “en los extremos está el señor Sánchez”, quien “mutó el PSOE en el partido sanchista” y ahora “ha vuelto a mutar en un partido podemizado”. “Ya no sabemos muy bien donde está aquel PSOE”, ha enfatizado.



Feijóo ha afeado a Sánchez que no haya reconocido que ha perdido las elecciones. “Si has perdido, reconocelo y ya estás mejorando para las siguientes”, ha proclamado, para quejarse de que el presidente del Gobierno no le haya llamado tras la victoria de PP. Según ha dicho, sí que ha hablado con el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la exlíder de Cs, Inés Arrimadas.



LLAMA A LOS CIUDADANOS A VOTAR EL DÍA 23



Tras criticar que las elecciones se produzcan en pleno “éxodo vacacional” y cuando hace más calor en España, ha pedido a los ciudadanos que vayan a votar el 23 de julio porque el país necesita un “nuevo periodo político”. “Y creo que el PSOE necesita también un nuevo liderazgo porque en este momento el PSOE no representa al PSOE, se representa a sí mismo”, ha apostillado.



Feijóo, que ha recalcado que “la soberbia y el egocentrismo tienen que ser castigados en las urnas”, ha insistido en que los españoles acudan a votar para que España no sea titular de la prensa europea por el escaso nivel de participación, tras la “inaudita” decisión de Sánchez de elegir esta fecha de julio.



Frente a la “confrontación” y “los insultos”, ha explicado que su objetivo es plantear propuestas, “unir a los españoles en la concordia y la tolerancia”, buscar una salida a la crisis institucional y social, y “derogar las leyes inspiradas en las minorías que atentan contra las mayorías”. “España necesita un Gobierno muy fuerte y un presidente que no dependa más que de lasurnas”, ha manifestado.



PRONOSTICA QUE SÁNCHEZ SACARÁ “PEOR RESULTADO” QUE SUS ALCALDES 28M



Feijóo ha indicado que “muchos alcaldes y presidentes socialistas” son “mejores políticos que Sánchez” y ha reconocido que hay cargos socialistas que han perdido el 28M “no tanto por su gestión sino por el sanchismo”, después de que el jefe del Ejecutivo “patrimonializara” la campaña en clave nacional, con anuncios de “disparatadas medidas” en cada mitin.



“Creo que Sánchez es peor candidato que los alcaldes y presidentes socialistas y, por tanto, sacará peores resultados que los que sacó el PSOE en las elecciones autonómicas y municipales”, ha augurado el presidente de los ‘populares’.



En el caso del partido ‘Sumar’ que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha definido a esa formación como el “movimiento restar” y ha recordado que ella primero fue en la lista de Podemos; luego “por imposición” de Pablo Iglesias fue nombrada vicepresidenta y ahora se presenta contra el presidente del Gobierno y contra quien le propuso para ese cargo en el Ejecutivo. “A mí, ese tipo de política no me interesa”, ha exclamado.



ÉL NO SE HUBIERA PRESENTADO AL 23J CON LOS RESULTADOS DEL 28M



Feijóo ha indicado que si a él le hubiera pasado lo que a Sánchez en las elecciones del 28 de mayo, su respuesta sería no presentarse a las elecciones generales. Preguntado si el PP valora la posibilidad de que el presidente del Gobierno no pueda presentarse, ha dicho desconocerlo. “El PSOE que haga lo que considere oportuno. Creo que sería bueno tener un PSOE constitucionalista. Lamentablemente en este momento no lo es”, ha afirmado.



En este sentido, ha señalado que el PSOE, después de las primarias, “es un partido cesarista”, de forma que todo aquel que ha discrepado con Sánchez ha sido apartado, incluso los que “le llevaron a ganar”.



El jefe de la oposición ha indicado que con este movimiento de Sánchez al adelantar las elecciones ha evitado “no tener una moción de censura dentro de su comité federal” y ha añadido que ya les ha dicho a los que no han ganado que les va a “reenganchar” en las listas de las generales.



Feijóo ha defendido “derogar el sanchismo” que, según ha dicho, consiste en derogar el fondo y la forma de hacer política actual. “Yo a los españoles no les voy a dar disgustos, no les voy a mentir, les voy a decir la verdad y voy a gestionar la realidad” ha declarado, para añadir que es un “político previsible”.