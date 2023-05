Detectan en Melilla intentos de voto en urna por varios solicitantes por correo

Varios solicitantes del voto por correo en Melilla han sido detectados cuando intentaban votar presencialmente en urna, algunos de ellos aportando un documento falso, algo que no es posible y de lo que “se está tomando nota para actuar en consecuencia”, según la delegada del Gobierno, Sabrina Moh.



En declaraciones a los periodistas, Sabrina Moh no ha precisado ni la cifra de personas que podrían haber intentado votar en urna habiendo solicitado el voto por correo ni tampoco los lugares, ya que “es muy pronto” para poder ofrecer datos al respecto.



Sí ha apuntado que no es “un dato alarmante” pero ha justificado la necesidad de “tomar medidas de manera inmediata en el momento en el que hay un pequeño indicio de cualquier cosa que pueda alterar el normal funcionamiento”, que es lo que se ha hecho ahora con este “preaviso”.



Ha afirmado que este era “uno de los escenarios que se barajaban” a la hora de diseñar el dispositivo para el 28M y no les ha pillado por sorpresa, pero ha insistido en dejar claro que no es posible votar de manera presencial en el colegio electoral cuando ya se había solicitado votar por correo.



Por ello, ha reclamado “tener especial atención y cuidado para que ninguno de estos votos pueda entrar” en la urna.



“Este mensaje es muy claro. Quienes pidieron el voto por correo y no lo han materializado no pueden hacerlo hoy en urna”, ha recalcado Moh antes de subrayar la “coordinación importante” que existe para que eso no suceda “y poder velar por unas elecciones ejemplarizantes”.



Asimismo, ha señalado que desde la Junta Electoral de Zona (JEZ) se ha alertado sobre estos intentos de voto, aclarando que tampoco se debe permitir el voto presencial de ninguno de los 11.707 solicitantes de voto por correo en Melilla, aunque aporten algún documento a modo de justificante, como ha sucedido en algunos casos este domingo electoral.



Se ha podido presenciar cómo miembros de la Junta Electoral de Zona (JEZ) han acudido al CEIP León Solá, colegio electoral situado en la Cañada de Hidum, después de que uno de los solicitantes de voto por correo haya votado en urna, para recordar a los miembros de las diferentes mesas que los electores recogidos en el censo con una ‘C’ no pueden votar en urna.