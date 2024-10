Cargos del PP temen que el Senado resucite el "fiasco" del partido con la ley que favorece a presos de ETA

El Senado afrontará este lunes el debate y votación de la ley sobre intercambio de antecedentes penales de la UE que puede beneficiar a presos de ETA, una norma que ha provocado un enorme malestar interno dentro del PP tras el "error" de votar a favor en el Congreso. En medio de esta polémica, cargos del PP consultados por Europa Press temen que esta sesión en la Cámara Alta resucite el "fiasco" del Grupo Popular y vuelva poner el foco en la "mala gestión" del partido en este tema.

Este lunes finaliza el plazo para tramitar esta norma en el Senado, después de que el Grupo Popular hiciera valer su mayoría absoluta para posponer la votación hasta la fecha límite. Los de Alberto Núñez Feijóo tomaron esta decisión tras el revuelo mediático que provocó que ninguno de sus diputados y asesores se hubieran percatado de la enmienda de Sumar que convalida a los etarras la pena que cumplieron en otro país.

El propio Alberto Núñez Feijóo ha reclamado personalmente al jefe del Ejecutivo que paralice esta norma, que ve una "indignidad". "Le pido expresamente que retire la ley que deja sin efecto más de 300 años de prisión a los condenados por terrorismo de ETA. Tiene cinco días, hasta el 14 de este mes. Si le queda un mínimo de conciencia, le ruego que lo aproveche y recapacite", le demandó este miércoles desde el Pleno del Congreso.

En las filas del PP no han superado el "shock" que ha supuesto este "error injustificable" del PP --en palabras del propio Feijóo-- y que ha provocado duras críticas de las asociaciones de víctimas, que han calificado de "vergonzosa" la "negligencia" de Grupo Popular y Vox durante el trámite parlamentario.

Varios cargos del PP consultados por Europa Press no ocultan su preocupación por la estrategia de la dirección del partido, subrayando que retrasar la votación de la ley en el Senado hasta el próximo lunes puede acarrearles "más desgaste", cuando el foco debe estar en la presunta trama de corrupción del llamado 'caso Koldo', según argumentan.

"Lo hemos alargado innecesariamente", ha declarado en privado a Europa Press un veterano dirigente 'popular', que cree que la "mala gestión" de esta "equivocación" les va a "perseguir mucho tiempo". "El foco estaba en lo último sobre Koldo y con esto hemos vuelto a reavivar el debate", ha subrayado otra parlamentaria. "Es mejor que pase cuanto antes el Pleno del Senado para pasar página de este fiasco", ha enfatizado otro.

Las citadas fuentes han reconocido que en la mente de muchas personas del PP está estos días "el caso Casero", en alusión a lo que ocurrió con el error del diputado Alberto Casero (PP), cuyo voto fue decisivo en febrero de 2022 para que el Gobierno sacara adelante la reforma laboral.

Sin embargo, en esta ocasión el voto del Grupo Popular no era determinante. A este respecto, distintos cargos del PP coinciden en que el fallo ha estado en no dejar claro desde el minuto uno que el 'sí' del PP y Vox a esa ley era "intrascendente". "Ahora ya es tarde y la gente piensa que es por culpa del PP", se lamenta un parlamentario, que cree que ha faltado pedagogía.



El "cabreo generalizado" se ha extendido a las bases del partido, dado que ETA es un tema "especialmente sensible para el PP". De hecho, un cargo territorial ha asegurado a Europa Press que en su sede han recibido llamadas de afiliados reclamando explicaciones al PP por este "error" en el Congreso.

En ese contexto de malestar interno, el PP decidió enviar un SMS a los militantes explicando lo ocurrido con el objetivo de dejar claro también que el voto del PP no era decisivo, según fuentes 'populares'.

Varios de los dirigentes consultados creen que no es un error imputable a Feijóo pero sí afecta a su "credibilidad" y la imagen que él mismo siempre ha proyectado de "rodearse de los mejores". "No es responsabilidad directa de Feijóo pero está muy apesadumbrado con este aldabonazo y se preguntará si el equipo que tiene es el correcto", ha indicado un exalto cargo del Gobierno de Mariano Rajoy.

En la cúpula del PP han reconocido esta semana que no tenían más remedio que asumir su "error" y aguantar el chaparrón, pero pronostican que esta ley rebotará contra el Gobierno cuando se produzcan las excarcelaciones de los presos más sanguinarios de ETA, como Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote'.

"Esa foto va a perseguir a Sánchez", han señalado a Europa Press fuentes de la dirección del PP, que creen que será entonces cuando la polémica en torno a esta ley "pase factura" al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En las filas del PP hay dirigentes que piden tomar medidas contra los diputados implicados en la tramitación parlamentaria de esta reforma. "Si hay un error, debe haber consecuencias", ha resumido un dirigente del PP. Sin embargo, otras voces rechazan de plano que haya dimisiones ahora mismo porque eso sería "dar una victoria" al PSOE cuando ni siquiera los letrados y el equipo jurídico del partido advirtieron el error.

Los diputados que participaron en la ponencia de esta reforma legal han puesto su cargo a disposición del partido pero la dirección del PP ha rechazado su dimisión alegando que fue un "error colectivo" y no van a "señalar a nadie en concreto".

En 'Génova' han indicado que en este momento no está encima de la mesa ni depurar responsabilidades ni cambiar el sistema de trabajo del Grupo Popular porque "no ha fallado el procedimiento" sino "la aplicación del mismo en un caso concreto en un día concreto". "No vamos a cambiar el procedimiento", han zanjado fuentes del PP.

Sin embargo, varios cargos del PP consultados por Europa Press vaticinan que habrá consecuencias y que Feijóo actuará con una remodelación del organigrama y mejora en la coordinación pero en el "medio y largo plazo". "Se tomarán medidas más adelante, sin duda", ha resumido un senador.

En cualquier caso, tampoco hay una opinión homogénea sobre quién debe asumir este "error", dado que algunas voces apuntan a los ponentes, otros al portavoz parlamentario, Miguel Tellado, y otros al vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons. Otras fuentes también ponen el foco en la portavoz adjunta del Grupo Popular y encargada de coordinar el área de Justicia, Cayetana Álvarez de Toledo.

Esta modificación legal con la que se podrían beneficiar hasta 44 presos de ETA se aprobará definitivamente y se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a pesar de que el PP vote en contra en el Senado, ya que en su tramitación en la Cámara Alta no se ha incluido ningún veto ni ninguna enmienda.

El aplazamiento del debate sobre esta reforma legal por parte del PP ha provocado también críticas por parte del PSOE y sus socios parlamentarios, que se han quejado de la "utilización" de la mayoría 'popular'.

ERC y PNV se llegaron incluso a quejar públicamente durante el Pleno de la semana pasada, mientras que el PSOE y el resto de sus socios expresaron su malestar por el aplazamiento a niveles internos de la Cámara Alta.

Uno de los principales motivos esgrimidos por el PSOE y sus socios es el coste económico que supone celebrar un Pleno que no estaba previsto inicialmente, provocando movilizar a los 265 senadores a Madrid para un único punto del orden del día. Y es que la mayoría que tiene el PP en el Senado ha decidido modificar el calendario de sesiones para incorporar el Pleno de este lunes como una cita ordinaria.