Ayuso pide no retrasar el congreso de PP Madrid para escuchar "a los afiliados" y que la ilusión de Madrid "no pare"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido hoy no retrasar la convocatoria del congreso del PP de Madrid para que se pueda escuchar "la voz de los afiliados" y para que la ilusión de la región, que se vio el 4M, "no pare".







Así lo ha señalado en su intervención en el desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, que ha protagonizado este martes en Madrid el consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio.





"No es una cuestión de que se adelante nada, sino sobre todo de que no se deje de retrasar, que no se siga retrasando la voz a los afiliados, y que la ilusión del votante en Madrid no pare, que el partido se ponga pronto a disposición de Pablo Casado porque esa es su casa, su circunscripción", ha declarado haciendo alusión a las palabras de Ossorio, quien en una entrevista ayer en 'Telemadrid' pidió que se adelantase el congreso.





Por ello, ha recalcado que su propuesta no va a ser "presionar en nada ni pedir nada simplemente dejar a la organización trabajar, seguir adelante, aceptando lo que decidan libremente los afiliados".





Para la presidenta, esto no es, "como se lee" en algunas ocasiones, "nada en contra sino a favor del PP". Y es que quiere que juntos consigan "cambiar el Gobierno de la Nación y que el PP tome urgentemente las riendas".





A la salida del evento, preguntada por los periodistas si mayo sería una fecha limite para la celebración del congreso, la presidenta ha señalado que "cuando se pueda". "Me gustaría que fuera pronto", ha reiterado.





En cuanto a si trasladará su petición esta tarde en el seno del Comité Ejecutivo del partido, ha manifestado que no lo ha decidido todavía y que será "luego" cuando lo haga.